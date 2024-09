Jazmín jugaba con sus dos hermanos menores en una colchoneta del albergue de la parroquia de San Luis Obispo para distraerse y no llorar por la ausencia de su padre, a quien no ven desde el viernes, cuando se desgajó el cerro de La Peña, en la comunidad de San Luis Ayucan.

Fabián Urbina Ramírez, es su nombre y tiene 49 años de edad. La última vez que supieron de él se encontraba en la zona conocida como Las Manzanas, una de las zonas afectadas por el temporal, donde trabajaba en la construcción de una obra.

Los hijos menores de Fabián también tienen miedo porque quedaron atrapados en su casa durante algunos minutos. A la casa que habitaban le cayó una gran cantidad de tierra y piedras, pero para su fortuna no en el cuarto donde estaban cuando se presentó el accidente.

Los vecinos escucharon sus gritos de ayuda y fueron a sacarlos sanos y salvos, pero de Fabián no hay noticias aún.

“Lo ando buscando en Las Manzanas, en la casa del señor Martín Solano y yo necesito apoyo para ver si está allá o no porque ahorita me acaban de decir que al parecer encontraron a un señor herido y se lo llevaron al hospital, entonces yo necesito que me informen si es él o no”, dijo Magdalena Palacios, su esposa.

La familia está en el refugio temporal a la espera de buenas noticias. En el área donde él se encontraba el día del desgajamiento, hallaron su morral y suéter.

Las horas han pasado lentamente para su esposa y sus hijos, quienes por ahora no pueden regresar al inmueble que habitaban por el riesgo que existe y porque no está en condiciones de ocuparlo.

Los hijos de Fabián colocaron en postes, paredes y negocios de San Luis Ayucan hojas con la fotografía y datos de su papá, por si acaso alguno de los vecinos sabe de su paradero o les da algún dato para localizarlo.

“Necesitamos gente, por favor, nosotros somos de San Luis, él está en Las Manzanas, él estaba trabajando cuando pasó todo esto, lo que se necesita es gente, son manos, si todavía lo podemos rescatar y podemos saber que está bien, es de su ayuda, todos los que puedan venir, el municipio no sé qué está haciendo, todos se están repartiendo, pero de allá se olvidaron de mi papá”, clamó Jéssica, otra de las hijas de Fabián.

Otros familiares llegaron para participar en las labores de búsqueda, pues la familia aún tiene fe de encontrarlo con vida.

Magdalena Palacios también ha acudido a varios hospitales de la Zona Metropolitana del Valle de México para encontrar a su marido, pero hasta la tarde de este lunes no ha tenido éxito.

