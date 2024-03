Una fuga de agua fue ocasionada por una empresa privada que realizaba maniobras sobre una banqueta en la Avenida Jorge Jiménez Cantú, a la altura del Pueblo de Atlamica.

El organismo Operagua informó a la población que ya trabajan en la evaluación del daño para reparar y evitar que se siga desperdiciando el líquido vital.

Sin embargo, existe una posibilidad de suspender el servicio de abasto a las comunidades aledañas, situación que es estudiada por el área de operación hidráulica.

Mientras tanto el agua sigue brotando y desperdiciándose a un costado las oficinas de la Dirección General del Conalep en el Estado de México.

En el lugar se construyen locales comerciales y al realizar una excavación, dañaron un tubo, provocando la salida del agua.

Sin apoyo familia afectada por tubería rota en Tultitlán

La familia que perdió muebles a causa de la megafuga de agua ocurrida la tarde de lunes en la colonia Lázaro Cárdenas, no ha recibido apoyo por parte de la Conagua o de la empresa a cargo de las obras.

La ruptura de la tubería del Ramal Los Reyes-Ferrocarril provocó que el agua corriera por la calle Palmas, ingresando al domicilio número 5, afectado muebles en la sala, comedor y en los cuartos.

Denise Mariscal habita en la vivienda afectada y afirma que desde que sucedió todo, alrededor de las 18:30 horas del lunes, nadie se acercó de la Conagua para explicarles si les ayudarán con la reparación de los daños.

Fuga de agua Tultitlán. Foto: Especial

Con cubetas sacaron el agua y usando costales de arena que tomaron de una vivienda en construcción fue como intentaron evitar que el líquido siguiera ingresando al domicilio, sin embargo terminaron por tirar a la basura dos colchones.

“Los muebles de mi hija se echaron a perder, solamente vino una persona que me dijo solo se mojaron las patas de la cama y sacándolos al sol ya quedan. No fue algo que ocasionamos, afectó a mi casa y ayer no trabajamos. Era alguien del gobierno municipal”, afirmó.

Además, refiere que siguen sin servicio de agua potable, el cual había sido intermitente desde hace tres semanas que comenzó la obra, pero en los últimos cuatros días no ha caído ninguna gota.

Fuga de agua Tultitlán. Foto: Especial

