Representantes de la empresa Aliah, firma que construye 5 edificios de 461 departamentos en total, en la colonia Santa Cruz Acatlán en el municipio de Naucalpan, Estado de México; aseguraron que tienen en regla todos los papeles que les permiten legalmente edificar esos inmuebles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la arquitecta Lizeth Gallegos mostró los documentos de los permisos que, afirma, permiten legalmente la construcción de la obra, por lo que rechazó que actúen de manera ilegal como lo han acusado vecinos de la colonia Santa Cruz Acatlán quien este lunes se manifestaron por tercera ocasión en las últimas semanas.

El ingeniero Julio López, asesor de la arquitecta Gallegos, detalló que todos los documentos los tienen en orden y se registraron tal y como lo marca la ley.

“Lo que podemos decir nosotros como empresa es que nos registramos como dice la ley, y revisamos bien cuáles eran los requisitos para desarrollar un proyecto inmobiliario de esta naturaleza, las características con las que teníamos que cumplir, así como la instancia a la que teníamos que llegar.

“Todo lo que hicimos fue de manera institucional y ordenadamente. Nosotros como actividad económica, como proyecto inmobiliario legalmente constituida e inscrita en el registro público, nos apegamos a la ley e ingresamos todo de manera institucional como debe de ser en las ventanillas correspondientes de todas las dependencias.

“En caso del municipio fuimos con el exdirector de Desarrollo Urbano Fernando Montes de Oca y el organismo operador de agua municipal, en este caso el OAPAS. Así que todo está en orden”, mencionó.

¿Cómo será esta obra?

Sobre el proyecto, la arquitecta explicó que se tendrá una bahía de ascenso y descenso sobre Purépechas, la cual hará que no afecte la vialidad en toda la zona.

“Como tal el desarrollo para tener las licencias, exige que el proyecto haga ciertos estudios como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Mecánicas de suelo, etc. Por eso nosotros tenemos la evaluación procedente de la Secretaría de Movilidad.

“El proyecto como tal se llama Adecuaciones Geométricas, la cual nos dice cómo incorporáremos nuestros accesos hacía la vialidad, sea Lomas Verdes o Purépechas para que se tengan un menor impacto posible.

“Nosotros propusimos los accesos principales y una bahía de ascenso y descenso sobre Purépechas, esto hará que el tránsito disminuya. No es lo mismo que tú tengas un acceso y esperes a que la pluma habrá como cualquier procedimiento. Por ello es que nosotros pondremos rampas, para que no afecte la vialidad y los residentes no esperen a que tengan un acceso, si no que puedan ingresar al desarrollo, y estando adentro sean enviados a la zona a la que pertenecen”, expresó.

El pasado 22 de junio en el Primer Festival del Vino y el Queso 2023, la presidenta municipal Angélica Moya declaró que toda construcción que no esté avalada por los vecinos, no se podrá llevar a cabo.









Mencionó que la falta de agua no es un impedimento, como lo mencionan los inconformes, sino que muchas de las veces los desarrolladores construyen y se van, y el problema se lo quedan los vecinos y el municipio.

“Es una barbaridad lo que quieren hacer ahí, son viviendas que no caben en el lugar, y en donde los habitantes de Santa Cruz Acatlán tienen la razón”, dijo.