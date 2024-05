Cuautitlán Izcalli, Mex.- Fuerte lluvia e incluso con granizo se registra en algunos municipios del Valle de México, generando caída de árboles y tránsito lento en vialidades.

Para el caso de Cuautitlán Izcalli, en la zona de Hacienda del Parque se registró la caída de un árbol debido a los fuertes vientos y lluvia, cayendo en uno de los carriles laterales de la carretera México-Querétaro con dirección a Tlalnepantla.

En esa misma demarcación, vecinos del fraccionamiento Lomas de Cuautitlán, publicaron un video en redes sociales donde se aprecia la fuerza con la que cae el agua de lluvia.

Fuerte lluvia con granizo se registra en algunos municipios del Valle de México. Foto: Especial

En el centro de Zumpango, se reporta una precipitación pluvial intensa; mientras que en la zona oriente de Tultitlán hay lluvia con granizo y truenos.

Para el caso del municipio de Tultitlán, personal del organismo de agua OPD APAST ya se encuentra trabajando en diferentes vialidades como la Vía José López Portillo para agilizar el cauce del agua, retirando de coladeras la basura.

Y en Coacalco, en la misma López Portillo hay asentamientos viales debido a encharcamientos provocados por la precipitación pluvial, avanzando paulatinamente luego de las labores de desazolve del personal del organismo SAPASAC.

Fuerte lluvia con granizo se registra en algunos municipios del Valle de México. Foto: Especial

Tren Suburbano retrasado por lluvias en Valle de México

El servicio en el Tren Suburbano se ha visto retrasado debido a las fuertes lluvias de hoy en el Valle de México; usuarios reportan vagones llenos y andenes saturados.

La afectación, de acuerdo a los reportes de los usuarios, ocurre desde la estación Buenavista hasta Cuautitlán, es decir, en todo el recorrido del Tren Suburbano desde la Ciudad de México al Estado de México.

Los intervalos entre cada estación alcanzaron hasta los 20 minutos de espera para los usuarios, narró Santiago Rivera al exponer su caso en redes sociales.

Además, hay quienes optaron por subir a los vagones aún y cuando estos ya estaban llenos, provocando que las puertas no pudieran cerrar y por ende, más retrasos en el avance de los trenes.

“Tren Suburbano si mandaras trenes más seguidos esto no pasa. Ya pareces metro y luego la gente terca, no pues no copera”, publicó Miguel Miranda.

#TrenSuburbano retrasado por lluvias de hoy en Valle de México; usuarios reportan vagones llenos y andenes saturados. “Tren Suburbano si mandaras trenes más seguidos esto no pasa. Ya pareces metro y luego la gente terca, no pues no copera”, publicó Miguel Miranda a @Suburbanos pic.twitter.com/PAAqMyK23O — Arturo Contreras (@ArturoOscoy) May 15, 2024

