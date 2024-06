Tlalnepantla, , Méx.- Más de un millón de conductores al año invaden carriles del Mexibús en el Estado de México, entidad en la que desde hace 4 años no se aplican multas, por lo que ya se prepara la infraestructura para multar a los infractores, informó Daniel Sibaja González, secretario estatal de Movilidad.

La multa por invadir el carril confinado del Mexibús en territorio mexiquense será de 20 UMAs – Unidad de Medida y Actualización- es decir cerca de 2 mil pesos con descuento del 50% si es de pronto pago, “más barato que en la Ciudad de México” donde la infracción es de 60 UMAs para los conductores foráneos, por lo que no habrá pretexto para no respetar esta norma vial, afirmó Sibaja González.

Estas infracciones van a estar vinculadas al sistema estatal de información vehicular, por lo que quien no pague la multa no podrá verificar su vehículo y tampoco podrá sacar el refrendo y por ende no exentará el pago de tenencia, enumeró el funcionario mexiquense.

“No son fotomultas, son multas por circular en el carril confinado, que serán captadas con cámaras”, puntualizó el secretario de Movilidad del Estado de México, quien cuestionó que los automovilistas mexiquenses cuando transitan por la CDMX son muy respetuosos y no invaden el carril confinado del Metrobús, porque saben que las infracciones son elevadas para quienes traen vehículos con placas foráneas.

Por ello el sistema de cámaras para detectar a quien invade los carriles confinados del Mexibús se están habilitando en vialidades como la vía López Portillo, avenida Central y en la autopista México-Pachuca, pues se ha detectado que más de un millón de vehículos invaden el carril confinado del Mexibús al año, indicó Daniel Sibaja secretario de Movilidad.

“Hicimos pruebas en 78 puntos” por donde pasa el Mexibús en el Estado de México para detectar el riesgo, “hicimos anexos técnicos es un trabajo muy profesional”, para que a partir de noviembre próximo se empiece a multar a quien invada el carril confinado del Mexibús en el Estado de México, reiteró Sibaja González.

Esto luego de que en el Estado de México durante 4 años no se han aplicado infracciones por el retiro de las terminales electrónicas “Hand Held” , desde la época del ex gobernador Alfredo Del Mazo, apuntó el secretario de Movilidad .

