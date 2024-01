Eligen Teotihuacán para empezarun nuevo cicloNezahualcóyotl, Méx.— Aideth tiene que salir de su casa con más de dos horas de anticipación para llegar a tiempo a su trabajo. La unidad de transporte que utiliza todos los días de Nezahualcóyotl a Ecatepec tiene que circular por el Periférico Oriente, que a esa hora de la mañana se convierte en un embudo vial.

“Me subo a la unidad en el cruce de la avenida Chimalhuacán y la avenida Nezahualcóyotl y al llegar a Periférico Oriente el chofer da vuelta, pero desde antes de llegar al Bordo de Xochiaca ya hay tráfico abajo del puente vehicular, porque desde hace varios años está cerrado y desde ahí se avanza a vuelta de rueda, hasta 40 minutos he tardado en pasar sólo ese tramo, por eso tengo que salir más temprano de mi casa para no llegar tarde al trabajo”, contó.

El Puente 2 del Periférico Oriente está cerrado a la circulación vehicular luego del sismo de 7.1 ocurrido el 7 de septiembre de 2021, porque se dañó su estructura. En el anterior gobierno estatal, a través de la Junta de Caminos, se reportó que sí destinaba recursos para su mantenimiento, pero autoridades del gobierno de Delfina Gómez aseguran que no es así.

Usuarios del transporte que deben pasar por Periférico Oriente sufren a diario conges-tionamientos y retrasos. Foto: Diego Simón

“Lo reportaban como que le daban mantenimiento, pero nunca hicieron nada, ni en ese ni en todos los puentes”, denunció Ariel Juárez Rodríguez, titular de la Junta de Caminos, organismo que se encarga de la construcción, modernización y conservación de las carreteras, así como de puentes de jurisdicción estatal, entre otras responsabilidades.

“La Junta Local de Caminos era la caja grande” de las administraciones priistas que gobernaron el Estado de México durante casi un siglo, acusó.

En el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2022 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se detectaron operaciones contables por 851 millones de pesos de instituciones del gobierno estatal con diversas empresas, cuyos domicilios no fueron ubicados, por lo que se presume una simulación, según las auditorías de cumplimiento financiero.

Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM, explicó a finales de 2023 a legisladores que sobre las operaciones contables se identificaron adjudicaciones indebidas; incumplimiento de lineamientos y/o reglas de operación de programas; pago con recursos diferentes a los autorizados y simulación de la ejecución de los trabajos.

La Junta de Caminos es una de las dependencias a las que el OSFEM le impuso medidas de apremio por la omisión para presentar información requerida, lo que retrasó los trabajos de fiscalización.

“Todo lo que es la Cuenta Pública de la Junta de Caminos está observada en todo 2022, de adjudicaciones directas eran varias empresas, a esas, obviamente, las vamos a vetar, a boletinar, porque, además hay obras que aparecen como hechas, pero no se hicieron”, comentó Ariel Juárez.

De la Junta de Caminos el OSFEM detectó sólo en 2022, 74 millones de pesos presuntamente con irregularidades. Se descubrió que hacían adjudicaciones directas de obras sin licitar, lo que violaba la norma establecida.

“Ya no licitaban en absolutamente nada, estuvieron asignando de forma directa los contratos, obviamente con sobreprecios, con facturas falsas, obras que no se hicieron”, reveló Juárez Rodríguez.

Una de esas obras “infladas” fue la remodelación de una de las instalaciones regionales de la Junta de Caminos de Cuautitlán, ubicada cerca de Periférico Norte, en Atizapán de Zaragoza, en donde registraron recursos por 3 millones de pesos, pero sólo se construyó una barda perimetral y pintaron el inmueble.

Por los caminos del sur…

Unos días después de que entró en funciones la administración de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el titular de la Junta de Caminos, acompañado del secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, y de alcaldes del sur del Estado de México, se reunió con representantes de las empresas que llevan a cabo el proyecto de los caminos en 33 municipios de esa región de la entidad al que se asignaron desde la administración pasada por aproximadamente 12 mil millones de pesos.

En ese encuentro las empresas presentaron un informe de los avances de las obras realizadas, en algunas localidades dieron a conocer que los trabajos estaban concluidos al 100%. El alcalde de Tlatlaya, ahora adherido a Morena, Crisóforo Hernández, alzó la voz.

“Lo que ustedes están diciendo es mentira porque en Tlatlaya no han hecho absolutamente nada”, les recriminó a los enviados de las constructoras.

El contrato consiste en la edificación de caminos, repavimentación y mantenimiento por un periodo de 12 años, establece la concesión otorgada en la gestión estatal anterior.

“En la repavimentación lo que están haciendo es que no están metiendo ni la calidad ni el grosor del asfalto que se requiere para evitar hundimientos y que se sigan haciendo baches, asfaltan esta semana y en un mes, dos meses máximo, aparecen baches.

“Cómo te explicas tú eso, quiere decir que no están metiendo la calidad que debe de ser del asfalto y de la base que es literal lo que te va a soportar el asfalto, si tú no tienes una buena base no te va a servir, se te van a hacer surcos, se te va a hundir, entonces ese tipo de problemas es lo que estamos teniendo, hay empresas que ya llevan dos reencarpetados y siguen presentando hundimientos, baches, desmoronamiento, fracturas, filtraciones”, explicó la titular de la Junta de Caminos.

“Son varios miles de millones, como de 13 mil millones para los caminos del sur, de 12 mil a 13 mil millones, de los dos primeros años, de los 12 que se concesionaron en 2019-2020 los dos primeros años son de reconstrucción, todo lo que es el reencarpetado y los siguientes 10 años solamente de mantenimiento, hay facturas que ha pagado la Junta de 120, 130, 140 millones de pesos, cuando no tenemos el avance que dicen tener”, precisó.

También descubrieron hace unos días en una de las áreas de Soporte Técnico de la Junta de Caminos un software de un sistema de georreferencia de todos los accesos y publicidad que hay sobre las vías primarias y secundarias que están a cargo de la dependencia estatal, pero no saben cuántos millones costó, porque no se los reportaron.

Además, detectaron un contrato de 18 millones anuales de gasolina, sólo para la Junta de Caminos, cuando ese servicio se gestiona a través del gobierno central. No se justificaba ese gasto, porque 50% de la maquinaria que recibieron no funciona, está en mal estado, como trascabos, manos de chango y motoconformadoras, entre otras.

El mantenimiento al Periférico Norte, al Paseo Tollocan y la avenida de Las Torres, en el Valle de Toluca, son otras de las presuntas irregularidades que han notado en las primeras semanas de gestión.

Se destinan más de 200 millones de pesos mensuales en pagar a empresas concesionarias esos trabajos y los automovilistas sufren todos los días por los baches, falta de tapas de alcantarillado, iluminación y falta de señales, entre otras cosas, lo que ha provocado infinidad de accidentes.

Ariel Juárez advirtió que todas las presuntas irregularidades que hasta ahora han detectado serán turnadas a la Contraloría del gobierno estatal y a la Contraloría del Poder Legislativo, así como al OSFEM, para que esas instancias determinen si dan vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Fiscalía General de la República, si se trata de recursos federales los que se habrían saqueado sólo en esa dependencia.