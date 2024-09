San Mateo Atenco, Méx.—Más de 30 transportistas paralizaron por más de cinco horas los carriles de Paseo Tollocan, una de las vialidades que conecta con cuatro municipios del Valle de Toluca, desde San Mateo Atenco hasta la capital mexiquense, para protestar por la falta de regularización, concesiones y por operativos irregulares realizados por la Secretaría de Movilidad (Semov).

Lázaro Reyes, uno de los taxistas inconformes, mencionó que entre los motivos del bloqueo de unidades de transporte está exigir al gobierno del Estado de México que cese el hostigamiento en contra de las unidades de transportistas.

“Exigimos el cumplimiento a nuestras demandas en concesiones, nos encontramos a mitad de nuestros trámites de regularización, sin más avance” añadió el conductor.

Los transportistas avanzaron hacia la Secretaría de Movilidad para entregar su pliego petitorio en el que pidieron atención por parte del titular de la dependencia, pues hace 15 días denunciaron públicamente las fallas en el sistema de transporte para regularizarse.

Reclamaron que no es justo que tengan retenidas sus unidades y que para recuperarlas deban pagar entre 60 a 70 mil pesos, así como prórrogas, concesiones, pese a que han prestado el servicio por más de 30 años en el Valle de Toluca y el Valle de México, y que ahora le han realizaron operativos decomisando sus unidades bajo el argumento de no portar concesiones que no se han podido realizar en el sistema por las fallas que ha presentado.