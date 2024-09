Cuautitlán Izcalli, Mex.- Lo que normalmente era un camino de cinco minutos para conectar a La Piedad y Tepojaco, se ha convertido en una travesía de hasta 30 minutos para automovilistas que transitan por la Avenida San Francisco Tepojaco, pues entre el lodo y enormes baches se ha vuelto intransitable, señalaron habitantes de ambas comunidades.

El señor Froylán maneja una camioneta en donde transporta productos lácteos que lleva a una cremería en el pueblo de Tepojaco y al querer cruzar por la vialidad, no pudo hacerlo al ver que a un camión de carga el agua le llegaba casi a la mitad.

“El mapa en el teléfono me marca que me vaya por aquí. Y llego y veo esto, no es posible pasar en esta camionetita porque o se me queda atascada por el lodo o se le mete toda el agua”, dijo Froylán, al maniobrar sobre la Av. San Francisco Tepojaco.

Mientras que Joel, vecino de La Piedad, explicó que las condiciones de la avenida no son nuevas para nadie, ya que con el paso de los años la carpeta asfáltica se ha ido deteriorando y no hay autoridad gubernamental que les pueda solucionar aunado a la serie de construcciones que han ido acortando las dimensiones de la misma.

Esta mañana con máquinas retroexcavadoras y de volteo, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli realiza trabajos de limpieza en la vía y esos mismos vehículos llegan a ser sacudidos por los grandes baches que existen y que llegan a ser cubiertos por el lodo o el agua de lluvia, en un tramo aproximado de 300 metros.

“Con un carro chico no se pasa y tampoco con una camioneta, salvo que se tenga una todo terreno porque basta con ver cómo se zangolotean esos camiones para mejor echarse de reversa y buscar otro camino. Hay algunos que se van por un camino que está en la orilla de la laguna de La Piedad, yo no lo hago porque ya me quedé atrapado una vez en el tráfico que se hace ahí, está muy pequeño el paso y se hace el nudo”, contó Samuel, un automovilista que buscaba cruzar de Tepojaco a La Piedad.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, no se observaron en la zona letreros o señalizaciones que den cuenta del estado intransitable de la Avenida San Francisco Tepojaco o que indiquen sobre la ruta alterna aledaña a la Laguna de La Piedad para poder brincar el tramo dañado.

Al respecto, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informó que se trata de un espacio que se inunda debido al taponamiento del drenaje por la basura que se acumula, por lo que trabajan en la remoción de los desechos.

