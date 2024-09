Cuautitlán Izcalli, Mex.- Sin luminarias, con basura, maleza crecida y nula seguridad es como se encuentra un paso peatonal que conecta a las colonias Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli y a la Emiliano Zapata, en Atizapán de Zaragoza, donde la preocupación de habitantes en ambos municipios es que sigan los asaltos a transeúntes o incluso los asesinatos.

Por ahí caminan madres de familia con sus hijos y trabajadoras que van de Atizapán de Zaragoza hacia Cuautitlán Izcalli, y al caminar por el sendero durante las noches, han tenido que correr ante el riesgo de un asalto en lo que es un predio baldío cuyo estatus legal desconocen y en el que el pasado domingo 25 de agosto, un joven fue asesinado a balazos, presuntamente por un tema de narcomenudeo del lado de la Emiliano Zapata.

“Yo corto camino por aquí en la mañana, viniendo de la Zapata para Bosques y en la tarde-noche es al revés, pero no paso más tarde de las 7:00 de la tarde porque ya está oscuro y ya me tocó que me salió un chavo que primero me pidió prestado y ya después me quería quitar mis cosas. Me terminé echando a correr y eso que es de subida por las escaleras”, relató la señora Marlene.

El cruce conecta a la calle Francisco Villa de la colonia Emiliano Zapata con el Circuito Bosques de Bohemia, en lo que es la tercera sección de Bosques del Lago, fraccionamiento que busca se logre una mayor comunicación entre las policías municipales de ambos municipios para evitar que ocurran más asaltos a transeúntes o que se den otro tipo de delitos ya que consideran es muy fácil escapar entre una localidad y otra, al tiempo de buscar gestionar un acceso controlado por el callejón.

