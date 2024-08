CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Las observaciones por mil millones de pesos que mantiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la actual administración de Cuautitlán Izcalli -que encabeza la panista Karla Fiesco- lo que es uno de los temas que preocupa y ocupará al nuevo gobierno, señaló Daniel Serrano alcalde morenista electo.

En el documento de Auditoría del gasto federalizado - Oficio: AEGF/32412024- Están observados mil millones por la ASF a Cuautitlán Izcalli , “hay que hacer la revisión de los ocho anexos si no mal recuerdo, para ver si son solventables o incluso si me tocará a mi llegar a solventarlos porque no les va a dar tiempo”, y ver si no hay ninguna ilegalidad “les voy a ayudar a que eso se solvente porque a nosotros no nos anima ni el odio ni la venganza”, afirmó Daniel Serrano.

“No se trata de buscar una transición rosa, no, institucional , porque lo más importante es el bienestar de la población”, aseguró el alcalde electo morenista.

ASF observa mil millones de pesos en Cuautitlán Izcalli; alcalde electo de Morena promete revisión exhaustiva. Foto: Rebeca Jiménez

Cabe recordar que el presupuesto del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli es de cerca de 3 mil 500 millones de pesos, por lo que mis mil millones de pesos observados por ASF representa casi una tercera parte del los recursos municipales.

Al informar que a más tardar el 17 de septiembre iniciará el proceso de transición entre el actual gobierno municipal y la nueva administración que gobernará del 2025-2027, Daniel Serrano señaló que entre sus prioridades además del tema del agua, está la seguridad y la depuración de los malos policías.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU) ocho de cada 10 ciudadanos desconfía de la policía, señaló Daniel Serrano quien reconoció la corrupción que campea entre los guardias locales en mancuerna con las grúas.

