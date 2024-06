Nicolás Romero.- Integrantes de la Unión de Comerciantes Establecidos, Locatarios y Tianguistas del Municipio de Nicolás Romero denunciaron una serie de presuntas extorsiones por parte de policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México.

Donato Zamora, líder de dicha organización, explicó que los agremiados comenzaron a ser detenidos, principalmente, por el programa ambiental “Hoy No Circula”, sin embargo, al no estar activas las infracciones, las oficiales terminaban pidiendo dinero para poder dejarlos ir.

Tras afirmar que “los comerciantes son gente honrada que salen a trabajar a diario" y que no hay infracciones del gobierno del estado, por lo que mejor deberían atender el tema de la inseguridad, señaló que ya lograron establecer comunicación con la Secretaría de Seguridad estatal.

Para el señor Efrén Cruz, usar la camioneta de carga es sinónimo de trabajar, ya que en ella transporta su mercancía para poder vender en diferentes puntos de la localidad. Aunque reconoce que ya se trata de un modelo de más de 20 años, es la única forma que tiene para poder trabajar.

“Lo que pedimos es que nos tengan consideración porque es el sustento que tenemos y la forma de seguir trabajando es usar los vehículos. Al menos en mi caso no salgo de aquí de Nicolás Romero a otros lados porque sé que me van a multar. Ahora otra cosa, ¿por qué si no hay multas nos paran?”, indicó Cruz.

Además, Donato Zamora precisó que agremiados al “Unión de Comerciantes Establecidos, Locatarios y Tianguistas del Municipio de Nicolás Romero A.C” se manifestaron el lunes frente a una base de la Secretaría de Seguridad estatal, a fin de externar sus inconformidades y fueron atendidos.

“Lo que nos dijeron los representantes de la Secretaría de Seguridad y del gobierno estatal fue que no habría problema. Accedieron a un acuerdo para que podamos seguir trabajando normal. No debemos tener ningún problema legal con las unidades, hay que regularizarnos todos”, agregó.

Lo anterior, ya que les solicitaron tener los trámites correspondientes en regla de los vehículos como son placas actualizadas, tarjeta de circulación, verificación, licencia de conducir y respetar cuando existan declaratorias de contingencia ambiental.









afcl/mcc