Cuautitlán Izcalli, Mex.- A pesar de la contingencia ambiental, en el Parque de los Lirios hay gente corriendo, caminando, paseando en bicicleta o simplemente paseando a sus perros; entre jóvenes, parejas y adultos mayores.

"Sí sabía que hay contingencia pero ahorita no hay problema, yo leí que había cierta hora en la tarde que dicen que es mejor no salir y como siempre vengo en las mañanas aún estoy a tiempo. La contaminación sí se ve”, dijo Joel, mientras realizaba ejercicios de calentamiento.

La Fase I de Contingencia Ambiental fue declarada ayer por la Comisión Ambiental de la Megalópolis debido a las altas concentraciones de ozono en la estación Atizapán, recomendando a la población evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Por su parte, Andrés precisó sí conocer las medidas de contingencia y criticó que existan tantos autos y motos en las calles sin regulaciones. “Deberían de tomar más medidas, pero medidas que funcionen porque el Hoy No Circula no se respeta aquí en Cuautitlán Izcalli; y aparte no hay infracciones y en la mañana salí a dejar a mis hijos a la escuela y no vi ninguna patrulla que detuviera a los que no circulan hoy”.

Verificentros

Hacer que se respete el programa ambiental, endurecer los procesos en los Verificentros para que los automóviles contaminantes no pasen la verificación con el llamado “brinco”, así como sacar de circulación las unidades de transporte público, son otras de las coincidencias que señalaron visitantes del parque sondeados por EL UNIVERSAL.

Algunos de los visitantes portan cubrebocas y otros no señalando que las recomendaciones no indican algo de esa naturaleza, además de que significa un problema para respirar mientras corren.

A las 10:00 de la mañana, la CAME emitirá un comunicado para informar sobre la evolución de la contingencia ambiental por partículas de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

