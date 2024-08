Toluca, Méx.- Un bache de aproximadamente tres metros de largo por 1.5 metros de ancho provoca asentamientos viales de hasta 20 minutos sobre la avenida Heróico Colegio Militar, una de las más transitadas de Toluca, los automovilistas denunciaron que estas condiciones se han agravado tras el inicio de la temporada de lluvias y pese al anuncio del programa de bacheo por parte del ayuntamiento, “nuestros automóviles están sumamente afectados, nadie nos paga los arreglos y estamos a unos días de entrar a clases, es preocupante”.

El presidente municipal, Juan Maccise informó que hay un promedio de 8 mil baches censados en la ciudad, por lo que duplicaron las acciones para tapar estos agujeros, incluso en horarios matutinos y vespertinos, para lograr la rehabilitación de las vialidades; sin embargo, para los automovilistas, “es insuficiente el trabajo, pues hace apenas un par de meses fueron cubiertos los boquetes en la carpeta asfáltica, pero otra vez se generaron y mucho más grandes, el material que coloca el gobierno (municipal) no sirve”, acusó Jesús Gallardo, uno de los entrevistados.

Este bache, dijeron algunos de los entrevistados, provocó la salida de llantas, daño en la suspensión, amortiguadores, los soportes de motor y los rines, además de las facias; los gastos por este tipo de daños van de los mil 500 hasta los 5 mil pesos o más, con base en lo dicho por los conductores de autos en esta vía, desde particulares hasta transporte público y de carga.

“No es posible que las autoridades no hagan algo, pasan los años y estamos peor, desde hace dos o tres gobiernos que la carpeta asfáltica está mal, se generan hundimientos, hay daños que no se corrigen y los que pagamos somos los dueños de las unidades. No se puede circular, casi tenemos que subirnos a las banquetas”, alegó Felipe de Rosas.

Bache en avenida Heróico Colegio Militar en Toluca causa grandes problemas y daños a vehículos. Foto: Claudia González

Los automovilistas retiraron que no coló en una persona que haya recibido la indemnización por parte de las autoridades ante los daños generados por las malas condiciones de la carpeta asfáltica. De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios establece el para el pago de la compostura por parte de las autoridades municipales y estatales, en el caso de Toluca no se ha cubierto económicamente el desperfecto de los afectados.

En la capital mexiquense la constante denuncia por parte de los ciudadanos sobre las condiciones de las vialidades persiste desde hace dos administraciones municipales, es decir, seis años, aunque autoridades locales han referido que la cantidad de vehículos que circulan por las calles se ha triplicado en pocos años, lo que más genera daños en el asfalto.

Los requisitos para iniciar la reclamación en la reparación del daño a causa de los baches, son: presentar el INE, licencia de conducir o tarjeta de circulación vigente, así como un escrito inicial de reclamación dirigido a la autoridad competente, ya sea municipal o secretaría de Movilidad, según sea el caso.

Además, tomar fotografías o video del bache y de los daños acusados, incluir la fecha, hora y lugar del percance; el escrito inicial deberá contener información como la fecha de solicitud, la narración de los hechos de manera ordenada y cronológica, el daño y costo estimado, la relación causa-efecto entre la actividad administrativa irregular y el daño causado, así como la firma del propietario del vehículo.

Los documentos deberán ser presentados en el Gobierno Municipal o la Secretaría de Movilidad, dependiendo si la vialidad en la que se registró el daño es estatal o municipal.

