Naucalpan, Méx.- Tras la serie de movimientos subterráneos registrados en Praderas de San Mateo, donde los vecinos reptan que la tierra “truena”, autoridades de Protección Civil de Naucalpan utilizan un georradar de alta tecnología para detectar fallas y oquedades .

Así lo informó Moisés Minquini Matilde, titular de la Comisión de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan en entrevista con EL UNIVERSAL.

La actual administración que encabeza la alcaldesa Angelica Moya Marín adquirió en diciembre del 2022 un nuevo georradar que es necesario en Naucalpan para detectar zona de minas y su profundidad, este es un equipo especializado para detectar anomalías en el subsuelo, indicó el titular de Protección Civil.

En el caso de Praderas de San Mateo el georradar sirve para detectar oquedades, cavidades o fallas geológicas a una profundidad de hasta 20 a 25 metros, afirmó Minquini Matilde.

Hasta hoy el georradar en Praderas de San Mateo no ha detectado minas, solo algunas oquedades por deslave de material por las lluvias o alguna “fuguita”, pero no cavidades de gran magnitud, puntualizó el titular de PC.

El georadar ya recorrió calles como 24 febrero, Calle 4 y Manzanares, que es donde los vecinos reportaron que han escuchado movimiento de tierra y tronidos.

Además es la zona donde hay familias que reportaron daños en viviendas, afirmó Moisés Minquini.

Las 6 viviendas inspeccionadas por PC no tienen daño estructural severo, solo pequeñas fisuras que han aparecido por el tipo de material usado en su construcción, pero no por los movimientos geológicos y no están en riesgo de desplome, apuntó Minquini Matilde.

Este sensor seguirá recorriendo Praderas de San Mateo especialmente en zonas donde hubiera hundimientos en calles y viviendas, ratificó Manquini.

jf