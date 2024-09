Chalco, Méx.— El interior de su camioneta Ford se convirtió en el dormitorio de Luis, su esposa y su pequeña hija desde el 2 de agosto, cuando se presentó una tormenta que inundó las calles de la colonia Jacalones 2, en el municipio de Chalco, donde tienen su fábrica familiar de muebles tubulares y quedaron atrapados, porque el nivel de las aguas negras alcanzó casi el metro y medio de altura.

Ese sitio, además de ser su centro laboral, es su vivienda en la que tenían camas, colchones y enseres electrodomésticos; todos se echaron a perder.

Por la inseguridad que prevalece en esa comunidad prefieren quedarse a pernoctar para que no se metan los ladrones y se lleven los muebles terminados o las herramientas que utilizan para su fabricación. Ese 2 de agosto la lluvia de la noche ya no les permitió salir de su factoría, localizada en la calle Alfredo del Mazo.

Lee también Lluvias causan desesperanza y malestar en damnificados de Chalco; continúa subiendo el nivel del agua

En la Ford han dormido casi un mes los tres “apretaditos”, pero también bajo líquidos pluviales, lo que les impidió trabajar; además, los muebles que ya habían hecho y la materia prima quedaron inservibles.

“Aquí hemos estado desde entonces, el piso aún está mojado, húmedo”, contó Luis.

Mientras trataban de rescatar algunas de sus pertenencias, las llaves de la camioneta se les cayeron a las aguas negras y ya no las encontraron. “No sabemos si prende”, dijo Luis.

Lee también Familia desplazada por inundación celebra el Día del Abuelo en un albergue de Chalco

Por la contingencia no pudieron elaborar los muebles que tenían que entregar con sus clientes y ellos buscaron otros proveedores. “No sólo perdimos mercancía, también clientes, ingresos y hasta nos trajo problemas de salud, porque yo estuve más de una semana con infección en uno de los ojos, me echaba gotas y no se me quitaba y hasta después de una semana me pude componer”, narró.

Nueve personas que trabajan en el lugar no han recibido ingresos en un mes. “Es difícil empezar de cero, los clientes que quedaron no quieren confiar en uno y hay que buscar nuevos”.