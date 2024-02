NAUCALPAN, Méx.- Una alumna logró someter a un presunto conductor de taxi de aplicación tipo Didi, cuando este le exigió que le entregara todo lo que llevaba al llegar a la Facultad de Estudios Superiores (FES Acatlán), donde fue auxiliada por estudiantes, y personal de vigilancia de la UNAM articuló el Protocolo para Atención Integral de Casos de Violencia de Género, informaron autoridades universitarias.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 13 de febrero, cuando la estudiante estaba a punto de llegar a la FES Acatlán a bordo de un taxi de aplicación tipo Didi, de color azul conducido por “Víctor”.

La joven relató que cuando iban por la avenida Alcanfores, pasando la calle Tarahumaras, en Santa Cruza Acatlán, el conductor se detuvo y le exigió que le diera todo lo que traía “celular, dinero, tarjetas, todo”.

Al estar el auto detenido, la joven intentó abrir la puerta pero tenía seguro, por lo que se pasó detrás del asiento del chofer

“Tomé el cinturón por su cuello y comencé a ahorcarlo, pero él tenía más fuerza que yo y me agarró las manos forcejeando conmigo. Al tomarlo de la mano, pude ver que lo que parecía una pistola, solo era un juguete de plástico. Comenzó a gritarme 'te dije que no me la hicieras difícil, ¿ya ves?', y yo me percaté que tenía semiabierto el vidrio de la puerta, por lo tanto comencé a gritar muy fuerte '¡ayúdenme, auxilio, ayuda!', porque a esta hora ya estaban llegando varios estudiantes".

Unas compañeras afuera de la facultad se dieron cuenta y corrieron a la caseta de la entrada para avisar a seguridad.

Tras forcejear y ver que se acercaba más gente, el hombre accedió a abrir el seguro de la puerta y la joven logró salir y correr hacia la FES.

Autoridades de la FES Acatlán informaron que personal de seguridad auxilió a la joven y aplicaron el Protocolo para Atención Integral de Casos de Violencia de Género.

La estudiante aseguró que inició una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues no desea que lo que ella vivió lo vuelva a sufrir otra compañera.

