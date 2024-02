HUIXQUILUCAN, Méx.- Autoridades del ayuntamiento de Huixquilucan colocaron sellos de clausura en un restaurante de Sushi en Interlomas, luego de que una clienta denunció que presuntamente fue drogada con algo que le pusieron en un calpis, que es una bebida japonesa de arroz.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco afirmó que “a partir de una denuncia hecha a través de redes sociales, realizamos una visita de verificación al negocio Sushi Roll, en la avenida Jesús del Monte, que derivó en la clausura del establecimiento, en tanto se deslindan responsabilidades conforme a la Ley”.

La presidenta municipal de Huixquilucan señaló que “Nuestra finalidad es que los ciudadanos tengan acceso a comercios y servicios con confianza, seguridad y de calidad”.

La abogada Mariana Gutiérrez externó en redes sociales que acudió al restaurante Sushi Roll de Interlomas, en Avenida Jesús del Monte, donde pidió calpis con agua mineral, que es una bebida japonesa de arroz,

“En 10 minutos estuve a punto de perder la conciencia. Me quedé casi dormida, mi perro empezó a ladrar en tono de alerta. Llegó un matrimonio a auxiliarme yo no me podía parar, caminaba como drogada”, relató Mariana Gutiérrez en redes sociales, donde indicó que denunciaría el hecho ante la Fiscalía mexiquense.

La mujer manifestó su sorpresa porque esto le ocurrió en una zona residencial, donde acusó al personal del restaurante de estar involucrados y en contubernio con lo que le sucedió, en un lugar que es frecuentado por muchos jóvenes, por lo que hizo un llamado a la alcaldesa y al diputado Enrique Vargas, para que intervinieran.