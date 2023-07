Cuautitlán Izcalli, Méx.- El enojo de los padres que acudieron a la escuela “Frida Kahlo”, donde agredieron a una profesora, se derivó de una herida en el brazo de su hijo, relató el abuelo del menor Alberto Hernández.

A su vez, la profesora Brenda indicó que la lesión del niño, pudo ser provocada en una resbaladilla de la escuela, donde los niños estaban jugando de forma ruda, lugar donde el menor pudo haberse lastimado, meditó la profesora.

El abuelo afirmó que los padres del niño percibieron una lesión en el brazo del niño, una especie de quemadura, por lo que estaban pidiendo desde hace una semana que los atendieran en la escuela.

Lee también Padre que encañonó a maestra de kínder no pertenece a policía de Ecatepec

Foto: Especial/El Universal

La desatención de la directora, indicó el abuelo, fue lo que provocó el enojo de los padres de familia.

La lesión en el brazo del niño presenta ya una especie de costra y fue documentado por sus familiares, quienes las dieron a conocer este miércoles 19 de julio.

Quemadura en niño pudo ser por fricción de la resbaladilla

De acuerdo con los hechos, Brenda no es la profesora del menor, se encontraba en el grupo en lo que regresaba la maestra titular. Brenda trabaja en el plantel Frida Kahlo en la sección de maternal.

Lee también Agresión a maestra: Policías custodian jardín de Niños de Cuautitlán Izcalli

Ante la lesión que tenía el niño de la pareja agresora, declaró que uno de los familiares había comentado que apretó al niño porque no quería que se subiera a la resbaladilla “los niños estaban jugando muy pesado en el área de juego, yo les dije que no jugaran así porque si no nos íbamos a tener que retirar, ya que se iba a sufrir algún accidente, entonces para evitar eso nos retiramos”.

También detalló que el menor no presenta signos de violencia “el niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera”.

“Vuelves a molestar a mi hijo y te voy a reventar la madre” fue la amenaza de un hombre que ingresó armado al kinder Frida Kahlo acompañado de su esposa, quien golpeó a la maestra tras ser señalada por su hijo que ella “era la mala”. Ocurrió en Cuautitlán Izcalli. #Edomex. pic.twitter.com/r6qba3QVAb — Isidro Corro (@isidrocorro) July 18, 2023







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss