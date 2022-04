La pandemia causó estragos en muchos ámbitos de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Hasta noviembre de 2021, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el déficit laboral en el país fue del 23.6%, es decir, 15.6 millones de mexicanos son potencialmente vulnerables a perder su trabajo o no conseguir uno. Si es tu caso, no te preocupes, Canadá podría ser la respuesta que estabas buscando, pues ofrece vacantes para extranjeros con sueldos superiores a los 30 mil pesos.



Para disminuir este déficit, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promueve el Portal del Empleo, donde se pueden encontrar propuestas bastante interesantes y útiles, como las que vamos a compartirte a continuación y para las cuales no necesitas hablar inglés.





Foto: Pexels

Trabaja en un supermercado de Quebec

Esta propuesta de trabajo es la más atractiva ya que, además de poder laborar en Canadá, el sueldo neto es de 36,459 pesos, todo ello como empleado de un supermercado especializado en comestibles, víveres y carnes.

El empleo se ofrece en la provincia de Quebec. Estos son los datos que debes saber:

¿Qué requisitos y habilidades necesita este empleo?

- Experiencia en servicios al cliente con excelente presentación, organizado y responsable, así como una amplia experiencia como vendedor de abarrotes de mínimo un año.

- Nivel académico requerido: secundaria diurna o técnica terminada.

- Capacidad para trabajar en el frío y para levantar pesos superiores a 20 kilos.

- Rapidez en ejecución y habilidades para aprender rápidamente.

- Amplio conocimiento y experiencia relevante relacionados al trabajo.

-Rapidez y preocupación por ofrecer a los clientes un servicio y un producto de alta calidad.

¿Qué funciones se realizan?

- Envolver y etiquetar precios en mercancías, rotar productos, mantener el orden y la limpieza del departamento.

- Realizar cualquier otra tarea requerida por el puesto y/o su superior.

- Realizar su trabajo de acuerdo a las normas y políticas de la empresa.

- Verificar la cantidad y calidad de los bienes.

- Preparar, fabricar y envasar productos relacionados con el departamento.

- Mantener los mostradores de venta abastecidos con productos atractivos.



¿Se necesita saber inglés o francés para trabajar en Canadá?

No, el portal del empleo menciona que no se requiere un segundo idioma para postularse, aunque sí es necesario viajar y, por lo tanto, tener pasaporte, una autorización electrónica de viaje y certificado de vacunación de Covid-19.

¿Cuál es el horario de trabajo?

El empleo es de lunes a sábado de tiempo completo, es decir de las 7 a las 16 horas. La empresa ofrece contrato por tiempo determinado. El proceso de reclutamiento inició el 5 de abril y terminará el próximo lunes 25, así que aún hay tiempo para postularse.

Consulta la vacante en esta página: www.empleo.gob.mx





Foto: Pixabay

Trabaja como soldador en Quebec

La segunda propuesta de trabajo es un poco más especializada que la anterior, ya que exige tener conocimientos de soldadura.

La empresa empleadora radica en Quebec, se fundó en 1975 y se especializa en la fabricación de equipos de trabajo pesado para diferentes sectores industriales.

Ofrece un sueldo de 30,000 pesos y esto es lo que pide:



- Nivel académico requerido: carrera técnica en soldadura.

- Experiencia en soldadura TIG y GTAW de cuatro a cinco años.

- Conocimiento en el sistema métrico imperial y conversiones.

- Conocimiento en montaje de piezas y lectura de planos.



Foto: Pixabay

¿Qué funciones se realizan?

- Efectuar soldaduras.

- Hacer lectura de planos para armar estructuras metálicas de acuerdo con las especificaciones.

- Leer los planos y realizar el montaje de piezas con o sin plantilla con eficacia.

- Realizar el tipo de soldadura requerida consultando las normas establecidas.

- Todas las demás tareas solicitadas por el capataz.

- Respetar los estándares.

¿Se necesita saber inglés o francés para trabajar ahí?

Al igual que el empleo anterior, no se necesita ningún idioma adicional.



¿Cuál es el horario de trabajo?

El trabajo es de lunes a viernes, de 17 a 3 horas. El portal menciona que de necesitarlo, se deberán rolar turnos (noche y fines de semana, según las necesidades de la empresa). El contrato es de dos años y ofrece prestaciones de ley y pago por trabajos en días festivos.



Esta oferta laboral está disponible desde el 28 de marzo y el reclutamiento terminará el sábado 16 de abril. Aquí puedes aplicar para la vacante: www.empleo.gob.mx



Si tienes alguna duda con estas propuestas, el Portal del Empleo tiene un número de atención en WhatsApp: 55 7335 6824.



