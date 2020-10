Desde agosto, algunos recintos culturales de la Ciudad de México abrieron sus puertas para recibir al público. Sin embargo, ante la nueva normalidad la dinámica es distinta. Los museos únicamente operan al 30% de su capacidad y con las medidas y filtros necesarios para cuidar la salud de sus visitantes.

En Destinos te compartimos una guía de los museos de la CDMX que ya pueden ser visitados. Recuerda que para acudir a estos recintos no debes ir en grupos grandes. No olvides llevar cubrebocas en todo momento, además, de consultar y seguir las medidas sanitarias que cada espacio implementó para mantener la higiene y sana distancia entre los visitantes.

Museos abiertos al sur de CDMX

Museo Frida Kahlo

El Museo Frida Kahlo es una hermosa casa azul en la que podrás conocer la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera. En ella, señala Museos de México, se pueden conocer algunos espacios de la casa que permanecen idénticos a cuando los artistas la habitaban. Dentro del recinto se pueden observar algunas recámaras, la cocina y espacios comunes.

Ubicación: Londres 247, Colonia del Carmen, Coyoacán.



Museo de las intervenciones

Este inmueble fue utilizado como cuartel militar durante el siglo XIX, y fue uno de los escenarios donde se libró una de las batallas más importantes contra el ejército estadounidense en 1847, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Dentro de sus paredes se pueden apreciar las exposiciones de la Independencia de México, las primeras intervenciones armadas en México, la Intervención de Estados Unidos, la guerra entre México y Estados Unidos, la Intervención francesa y el Imperio, entre otras.

Ubicación: 20 de agosto s/n, San Diego Churubusco, Coyoacán.



Museos abiertos al poniente de la CDMX

Museo Tamayo de Arte Contemporáneo

El Museo Tamayo de Arte Contemporáneo ya abrió sus puertas. En este lugar se presentan exposiciones de artistas internacionales y nacionales reconocidos mundialmente. Actualmente cuenta con dos exposiciones temporales.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Una de ellas es la exhibición "En apariencia otro México. Bocetos para murales de Rufino Tamayo", que reúne bocetos originales de los 20 murales que realizó Tamayo; algunos de estos no fueron realizados y otros tantos son reconocidos iconos del arte mexicano moderno.

"All and Everything de Alexandre Estrela", es la segunda exposición temporal, la cual consta de una experiencia sinestésica, ilusoria y sonora que parte del universo como tema principal. Reúne videos e instalaciones que tienen la intención de provocarte una reacción psicológica.



Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo.

Museo de Historia Natural

Mediante su colección de especímenes, este museo pretende ofrecer a sus visitantes un resumen de la historia del Universo, de la Tierra y del ser humano. Actualmente cuenta con dos exposiciones temporales.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

"Constelaciones" es una pequeña exposición en la que se conocerán algunas de las constelaciones más famosas asociadas a la civilización helénica, de la cual proceden muchos de los seres fantásticos que aún hoy, pueblan el cielo.

"Vorare, comer o ser comido" es una exposición temporal que muestra algunos de los diferentes tipos de alimentación en los seres vivos.

Ubicación: Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Secc.

Papalote Museo del Niño

El Papalote, Museo del Niño es un espacio interactivo perfecto para ser visitado en familia. En su interior se pueden encontrar una gran cantidad de espacios temáticos con actividades para niños y grandes.

Ubicación: Av. Constituyentes 268, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo.



Museo Jumex

Este museo es un recinto que tiene por misión promover la producción, conservación investigación y exhibición del arte contemporáneo producido en México y el extranjero.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Ya está abierto al público, y entre sus exposiciones recientes puedes apreciar "MARIO GARCÍA TORRES & SOL OOSEL: SOLO (EL PROCESO METAFÓRICO)", un proyecto realizado por el autor García Torres como una reflexión personal sobre el efecto y los afectos del Covid-19 en los artistas y las instituciones culturales.

Ubicación: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Col. Ampliacion Granada, Miguel Hidalgo.

Museo Soumaya

Es el museo que comparte la colección de la Fundación Carlos Slim. En su interior alberga más de 3 siglos de arte americano y europeo, en espacios de encuentro para todos.

Foto: Adriana Hernández / EL UNIVERSAL

Ubicación: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo.

Museos abiertos en el centro de la CDMX

Franz Mayer

El museo Franz Mayer se dedica a investigar y presentar las amplias colecciones de libros, pintura, y artes decorativas que constituyen el legado de Franz Mayer, así como otras importantes colecciones, destacando la Colección de Arte Popular de Ruth Lechuga y la de William Spratling.

Ya puedes ver la exposición World Press Photo 2020, el concurso más afamado de fotoperiodismo.

Ubicación: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Ciudad de México, Guerrero, Cuauhtémoc.

Museo del Palacio de Bellas Artes

En este museo del centro de la ciudad podrás apreciar la colección permanente que consiste en una serie de 17 murales realizados por los pintores mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Jorge González Camarena y Manuel Rodríguez Lozano, así como esculturas de autores italianos de principios del siglo XX. El edificio de estilo art nouveau es considerado el más importante centro cultural de nuestro país.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

También exhibe “El París de Modigliani”, una exposición que presenta por primera vez la obra pictórica de Amedeo Modigliani, en compañía de destacados integrantes de la Escuela de París.

Ubicación: Av. Juárez s/n esq. Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Templo Mayor

El Museo del Templo Mayor investiga, conserva, expone y difunde el material arqueológico excavado desde 1978 hasta la fecha. En sus salas muestra miles de objetos provenientes del Templo Mayor y que explican diferentes aspectos de la cultura mexica. No es el más moderno, pero sí que conserva muchas de las piezas invaluables de la época prehispánica.

Ubicación: Seminario 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, Col. Centro, Cuauhtémoc.

Museo de Memoria y Tolerancia

El Museo Memoria y Tolerancia tiene como misión difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia, la memoria y los Derechos Humanos, señala el museo en su sitio web.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Sus exhibiciones promueven la reflexión y la acción social. Actualmente, presenta la exposición temporal “Tic Tac, el cambio climático es ahora”, la cual se enfoca en dar a conocer las problemáticas ambientales que enfrenta el planeta y propone tomar conciencia para evitar una catástrofe ambiental.

Ubicación: Av. Juárez 8, Colonia Centro, Cuauhtémoc.

MIDE

El Museo Interactivo de Economía ya abrió sus puertas. Dentro de sus instalaciones se puede encontrar lo más avanzado de la informática, diseño gráfico y animación.

Es un museo para toda la familia, ya que las actividades abarcan a todo tipo de público. Los visitantes podrán aprender de manera didáctica sobre el trabajo, el capital y la asignación de recursos, entre otros temas que forman parte de la vida cotidiana del dinero, señala el Sistema de Información Cultural (SIC México).

Ubicación: Calle de Tacuba 17, Centro Histórico de la Ciudad de México, Col. Centro, Cuauhtémoc.

Museo de Cera y Museo Ripley

El Museo de Cera de la CDMX ya puede ser visitado. Cuenta con más de 230 figuras de personajes famosos de la historia, el arte, la política, el deporte, del mundo artístico, de la fantasía y del terror.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Por su parte, el Museo de Ripley, que está al lado del Museo de Cera, exhibe una de las mayores colecciones de objetos extraños y poco comunes, provenientes de los lugares que exploró el coleccionista y caricaturista estadounidense Robert L. Ripley, según información del sitio oficial Grupo Museo de Cera.

Ubicación: Londres 6, Col. Juárez, Cuauhtémoc.

Museo Nacional de las Culturas

El Museo Nacional de las Culturas es una ventana para conocer culturas antiguas y contemporáneas, sus costumbres, su vida cotidiana y su organización, que en ocasiones coinciden con las nuestras y otras veces son tan distintas que nos asombran, apunta el INAH.

A través de sus exhibiciones se pueden apreciar deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, dioses griegos, cestería amerindia, piezas prehispánicas, tablillas mesopotámicas y vidrio romano. Esta serie de objetos tiene como finalidad mostrar la diversidad cultural y formas de vida que existen en todo el mundo.

Ubicación: Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuauhtémoc.

Museos abiertos al oriente de la CDMX

Exconvento de Culhuacán

El Exconvento de Culhuacán alberga en su interior un museo de sitio, el cual consta de seis salas. Tres de ellas abarcan el Periodo Prehispánico. La sala colonial exhibe piezas halladas durante las excavaciones que se llevaron a cabo como parte de un proyecto de rescate arqueológico.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Las salas se encuentran en cinco de las doce celdas que fueron aposentos de los frailes. La exposición permanente muestra el acervo que se obtuvo en las zonas aledañas al inmueble.

Ubicación: Esquina de la Avenida Tláhuac y la calle Morelos, núm. 10, Iztapalapa. En las faldas del Cerro de la Estrella.