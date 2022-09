¿Qué es una 'buddymoon'? Conoce la otra opción a la luna de miel

Hay quienes sueñan con tener una muy romántica luna de miel y vivir un momento inolvidable solo para dos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta costumbre ha ido cambiando. Ahora, la luna de miel puede incluir a los amigos.

Así como lo oyes, la buddymoon ahor incluye una luna de miel con los amigos y, aunque parezca descabellado, es una tendencia que toma fuerza en nuestros días.

Parte de la información que proporcionamos a continuación es de Bodas.com.mx, un portal especializado en ayudar a los novios a organizar la fiesta para consagrar su matrimonio.

¿Qué es la bddymoon?

Las buddymoon se dieron a conocer cuando Justin Theroux contrajo matrimonio con Jennifer Aniston y tuvieron una luna de miel en Bora Bora con algunos de sus amigos más cercanos, entre los cuales destacó Courteney Cox, quien compartió pantalla con Aniston en Friends.

Foto: Álvaro CvG / Unsplash

Ahora bien, la palabra buddymoon viene de la combinación de buddy, que en inglés significa amigos, y moon, que significa luna.

Esta tendencia se ha colocado como una alternativa a la luna de miel tradicional. El objetivo es extender la celebración a un viaje con los amigos más íntimos para compartir experiencias.

Foto: Eddi Aguirre / Unsplash

No obstante, hay un debate sobre si los novios deben buscar una amósfera privada para celebrar su matrimonio. Por ejemplo, un artículo publicado por The New York Times explica que el romanticismo queda a un lado para que los amigos entren a la ecuación.

Y es que este tipo de tradiciones, según el diario estadounidense, está relacionado con los nuevos hábitos de las parejas actuales, donde el 65% de los novios conviven más antes de casarse, lo que les permite tener viajes románticos previos a su gran noche.

¿Porque puede ser atractiva una buddymoon? Hay mucha conveniencia por parte de los novios, pues son los amigos los encargados de organizar la luna de miel, quitándoles las responsabilidades a los novios.

Foto: Dimhou / Pixabay

Además, si decides invitar a tus amigos a tu luna de miel, los costos de viaje pueden reducirse de una forma significativa, ya que algunas agencias de viajes u hoteles pueden ofrecer mejores descuentos a grupos.

Sin embargo, lo ideal sería que, en algún punto, los recién casados hagan actividades solo para ellos, ya sea una cena romántica o un paseo.

La tendencia de las buddymoon en México

Aunque México es uno de los lugares favoritos de los novios para tener su luna de miel, lo cierto es que en el país no es tan común hacer una buddymoon.

Foto: MabelAmber / Pixabay

El portal Bodas.com.mx reveló que solo el 11% de los novios, consultados en su sitio web en una encuesta realizada en marzo de este año, dijo que están abiertos a la posibilidad de tener una luna de miel con sus amigos.

En este sentido, las parejas mexicanas no están del todo seguras a renunciar a su intimidad para compartir un momento tan importante con sus amigos.

