Navidad 2022, eventos para disfrutar en la CDMX

Las celebraciones por las fiestas decembrinas ya comenzaron. ¿Cuáles son las actividades disponibles para mantener arriba tu espíritu navideño? La realidad es que en Ciudad de México hay varios eventos que ya deberías estar agendando. ¡Te estás tardando!

Aquí te dejamos una pequeña lista de festividades que no te puedes perder. Algunas de ellas son gratuitas. A continuación, los detalles.

5 eventos navideños en CDMX

Verbena Navideña

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció que, por segundo año consecutivo, regresará la Verbena Navideña al Zócalo. Este evento sustituyó la pista de hielo que se montaba tradicionalmente en este mismo lugar.

Sheinbaum aseguró que el Zócalo capitalino se llenará de nochebuenas, juegos mecánicos y de árboles de navidad. Habrá escenarios para conciertos, un bosque nevado y otras actividades más.

Aunque aún no hay fechas específicas para este evento, se espera que dé inicio a principios de diciembre. El año pasado comenzó el 16 de diciembre y terminó el 31.



Brilla: Una Navidad en el Bosque

Este es un festival navideño con figuras iluminadas, shows circenses y gastronomía tradicional e internacional.

Durante el evento, que dio inicio el 28 de octubre y estará disponible hasta el 1 de enero del 2023, encontrarás muchos atractivos y actividades.

Cuenta con 4 villas navideñas temáticas: polar, psicodélica, tradicional y mexicana. En su mercado navideño hay que probar los platillos tradicionales de temporada, mientras escuchas villancicos. También hay shows, juegos mecánicos, pastorelas y un tren llamado “Expreso a Belén”, en el que serás guiado por divertidos duendes que te irán narrando con humor el trayecto, describiendo las diferentes villas navideñas y demás experiencias.

Brilla: Una Navidad en el Bosque se ubica en el Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, en la Zona Metropolitana de Ciudad de México. El costo de la entrada va de los 200 a los 700 pesos. El horario es de las 18:00 a 23:00 horas, pero puede variar según el día de operación.

Villa Navideña de Harry Potter

Si eres fan de Harry Potter, entonces tienes que conocer sus villas navideñas temáticas. Aquí podrás encontrar la plataforma 9 y 3/4, el expreso de Hogwarts, la oficina de correos de Hogsmeade y varios escenarios más, como la legendaria tienda de dulces Honeydukes y la tienda de broma de los gemelos Weasley.



Los centros comerciales donde se encuentran estas villas son Parque Vía Vallejo, Reforma 222 y Parque Tezontle. Estarán disponibles al público hasta el 6 de enero de 2023

La entrada es gratuita y los horarios son de martes a jueves de las 14:00 a las 20:00 horas, y de viernes a domingo en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

Christmas In The Park

Six Flags México contará con spots navideños para que sus visitantes se tomen las selfies que quieran. Son figuras de luces colocadas en lugares estratégicos.

Desde 2012 se ha celebrado este evento en el parque de diversiones ubicado al sur de la ciudad.

Las atracciones navideñas que tendrá el parque este año serán: una rampa de nieve; la casa de Santa en donde tendrás la oportunidad de conocerlo a él y a sus duendes ayudantes; también contará con zonas de nieve ubicadas en todo Six Flags.

De igual manera, el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec contará con adornos y villa navideña para celebrar sus 10 años. El horario del parque acuático será más flexible: abrirá desde las 9:00 de la mañana y cerrará a las 10 pm. A partir de las 6 pm, comenzará el encendido de luces.

Christmas In The Park da inicio hoy, 25 de noviembre, y terminará el 15 de enero de 2023 en el parque del Ajusco, mientras que en Oaxtepec comenzará hasta el10 de diciembre y concluirá el 8 de enero. Los boletos podrán ser adquiridos directamente en las taquillas de los parques o a través de sus sitios web oficiales.

