Más allá de Acapulco, conoce estas atractivas playas de Guerrero

Sabemos que las playas mexicanas están entre las más bellas en el mundo, y también que, de ellas, las del Pacífico son excepcionales por sus agua cálidas, su arena dorada, sus espectaculares atardeceres, su deliciosa gastronomía regional, sus acantilados y porque tienen un gran clima la mayor parte del año, mejor que el que tiene la región del Caribe.

Cuando hablamos de Guerrero, no pensamos más que en Acapulco y sus alrededores o en Ixtapa-Zihuatanejo. La verdad es que no tenemos idea de lo mucho que nos estamos perdiendo al no explorar más allá.

Este hermoso estado costero ofrece una increíble variedad de espectaculares playas, muchas con el mismo encanto o más que los destinos ya conocidos, y sin tantos turistas: algo que va muy ad hoc para la nueva normalidad que prácticamente reclama alejarnos de la gente.

Ahora que podamos empezar a viajar de nuevo, una gran y económica opción es conocer aquellos rincones de nuestro país a los que no hemos puesto mucha atención y que nos pueden sorprender muy gratamente.

En Destinos te compartimos algunas increíbles playas del estado Guerrero, de las que tal vez nunca habías oído hablar, y que, sin duda, valdría visitar...



Foto: Kevin Zamani para Flickr.

Troncones

Ubicada unos 25 km al noroeste de Ixtapa, hasta no hace mucho, Troncones era un tranquilo pueblo de pescadores. Hoy, los ex-pats la han descubierto, y paulatinamente se ha ido llenando de extranjeros y de hoteles boutique. Hay algunas tribus que tienen un sexto sentido para encontrar lugares maravillosos y ciertamente, los expatriados son una de ellas, así que ten por seguro que esta playa te sorprenderá con su arena dorada y sus atardeceres de película.

La mayoría de los hoteles y restaurantes están ubicados en el camino que lleva al poblado de Majahua, desde la Carretera Federal 200.

La Bahía Manzanillo es la mejor para nadar, pues en Troncones el oleaje va de moderado a fuerte y, en muchas de sus bellas playas puede resultar peligroso. Hay épocas del año en las que se puede también practicar el snorkel. La población local ofrece paseos a caballo en la playa que son una divertida opción.

Troncones es un gran destino de surf, pero ojo, solo para surfistas experimentados; sin embargo, hay mucho más qué hacer: paseos en lancha y en bicicleta, expediciones a cuevas y cascadas cercanas y mucho más.



Foto: Wiper México para Panoramio/Commons.

Barra de Potosí

Es una pequeña comunidad a orillas del mar que se ubica a 35 minutos en coche de Zihuatanejo. Forma un estero con la Laguna de Potosí, en donde habitan diferentes especies de la región. Es un santuario de gran importancia para la biodiversidad local.

Ofrece varios puntos de interés dignos de visitar y uno de los más interesantes es Playa Larga, con una extensión de unos 15 kilómetros y una gran y hermosa avenida de palmeras. Otro atractivo es Playa Blanca, donde se pueden hacer paseos a caballo o bien practicar el voleibol de playa y otros deportes en compañía de los amigos.

Frente a la Barra se encuentran los Morros de Potosí, un santuario de aves marinas teñido de blanco debido a la gran cantidad de guano que ahí se acumula. En general, la zona de Barra de Potosí es un paraíso para al avistamiento de peces, aves marinas y para los aficionados al turismo alternativo, por sus características ecológicas.

Lo que no puedes dejar de hacer es pasar la mañana y comer en una enramada, los famosos restaurantes locales donde comerás delicias marinas y podrás relajarte un rato con una cerveza en una hamaca.



Foto: Tereso Hernández para Panoramio/Commons.

Bahía de Petacalco

Está localizada al este de la desembocadura del Río Zacatula, en el municipio de La Unión, a unos 80 km desde Ixtapa, hacia el norte. Petacalco es un sitio que aún no ha sido muy explorado ni explotado. De ahí, lo mejor son sus playas casi vírgenes.

La de Petacalco es una de las bahías más grandes del estado y un lugar ideal, ahí sí, para nadar, tomar baños de sol (con mucho bloqueador, por favor, recuerda tus ardidas de niño en Acapulco), y relajarse en sus tranquilas aguas. Es otro sitio de puestas de sol de escenografía de Hollywood. Por ser un sitio solitario y prácticamente virgen, se presta para la introspección, la intimidad y el total descanso y relax.

Para hospedarse hay bungalows y zonas para campers. Tiene varios restaurantes de excelente nivel donde se preparan antojitos regionales. Si lo que estás buscando es paz, tranquilidad, comida rica y un bronceado, ¡éste es tu lugar!



Foto: R. Espíndola para Commons.

Piedra de Tlacoyunque

La playa Piedra de Tlacoyunque está situada a 42 km de la ciudad de Tecpan de Galeana y a poco más de 100 de Acapulco. Lo más sobresaliente del paisaje de este hermoso lugar es el peñasco que le da nombre, de 35 metros de altura, forma un arco bajo el cual se puede nadar en marea alta y pasar a pie, en marea baja.

Los guerrerenses vienen aquí a pescar y con frecuencia se organizan lunadas, y es uno de los sitios de la costa de Guerrero a donde llegan tortugas a desovar, a menudo auxiliadas y resguardadas por la población local.

Toda la zona de Tecpan es una de las más bellas del estado, que destaca por su belleza silvestre, por lo que, además de probar el delicioso pescado a la talla, famoso en estas regiones, bien vale explorar sus alrededores.



Foto: Gary Denness para Flickr/Commons.

Playa Ventura

Ubicada a 150 km de Acapulco, en el municipio de Copala, en la Costa Chica de Guerrero, Playa Ventura es un lugar del que no se sabe mucho y donde, sorpresivamente, hay mucho qué hacer.

Especialmente atractiva para los amantes de la naturaleza, aquí se puede pasear a caballo, pescar y remar en kayak, gracias a sus tranquilas aguas. También se puede practicar el golfito, acampar y visitar La Barra, lugar en donde se unen una laguna, el mar y un río, perfecto para pasar un día disfrutando de una gran vista en un ambiente rico y relajado. Ahí se pueden disfrutar paseos en lancha, buceo, pesca deportiva y otros deportes acuáticos.

Es otro de los sitios donde llegan tortugas a desovar, y es especialmente emocionante atestiguar la llegada de las tortugas laúd, las más grandes del mundo, que llegan a sus playas para desovar en áreas protegidas.

En esta zona es frecuente el avistamiento de especies marinas como delfines e incluso ballenas.

¡No dejes de disfrutar sus deliciosos mariscos!

Foto: Alejandro Linares para Commons.

Punta Maldonado, El Faro

En la frontera entre Oaxaca y Guerrero, a 30 minutos de Cuajinicuilapa, está este puerto cuyo mar abierto, hermosas playas y su ambiente tranquilo son sus mayores atractivos. Esta playa forma parte de una pequeña bahía que ofrece dos tipos de olas, mar adentro están las aptas para el surf, y en la parte de playa sus aguas son tranquilas, ideales para los baños familiares.

Se puede visitar el faro que le da nombre al lugar. Desde ahí ontienes increíbles vistas.

En esta zona puede haber avistamientos de fauna marina.

Puedes hospedarte en uno de sus hotelitos de playa, muy baratos, o en la zona de camping. En esta misma área están los restaurantes locales que ofrecen, además de langostas, otras delicias del mar.