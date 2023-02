Los Cabos para parejas: 4 experiencias románticas

Besos. Los hay de “piquito” e inocentes, otros son húmedos y descarados. Pueden llegar a ser demasiado tímidos o de plano muy apasionados… De la Ciudad de México a San José del Cabo, en Baja California Sur, el vuelo va atestado, la mayoría de los viajantes son parejas jóvenes que ensayan besos, uno tras otro, con un repertorio casi inagotable.

Hay algo en el ambiente de Los Cabos, tal vez sea el influjo de la luna sobre el mar de Cortés o esa sensación de libertad y algarabía desbordada cuando pisas la península que atestigua el postulado de la canción del australiano John Paul Young: “love is in the air everywhere I look around”.

Foto: Istock

Si estás buscando un rincón de México para compartir en pareja, considera estas experiencias románticas en Los Cabos. Ahí, el mes del amor dura todo el año.

Los precios que aquí presentamos pueden variar sin previo aviso. Las experiencias están sujetas a disponibilidad.

¿Qué lugares y actividades románticas en Los Cabos?

Hacienda del Mar: un hotel romántico en Los Cabos

Del aeropuerto internacional de Los Cabos al Hotel Hacienda del Mar viajas alrededor de 35 minutos sobre la carretera Transpeninsular. El camino es tranquilo, pero durante el traslado es imposible no observar las obras e infraestructuras urbanas que se construyen a un costado de la vía que une San José del Cabo con Cabo San Lucas.

Los

Apenas un par de parpadeos y la atmósfera cambia por completo. Los edificios vanguardistas y ostentosos se pierden de vista. El taxi resulta ser una máquina del tiempo que te traslada al siglo XIX.

Lee también: 7 lugares románticos para pedidas de mano

El sol comienza a ocultarse, no sin antes pardear el cielo. Estás en el Hotel Hacienda del Mar. De inmediato te atrapa su atmósfera romántica con una cálida iluminación y una estética que te remite al México colonial.

Hotel Hacienda del Mar

Todo el resort tiene detalles muy representativos de las antiguas haciendas mexicanas. Te encuentras tahonas (molinos de piedra), grandes jardines y mosaicos de talavera, lo que le brinda un detalle muy pintoresco al lugar.

A lo largo de sus 260 habitaciones de hotel y 232 estancias de tiempo compartido, se ubican 35 fuentes. No importa en qué villa te hospedes, siempre tendrás cerca una fuente o una pequeña alberca.

Hacienda del Mar no es un resort como todos los demás. Pierre Ouradou, gerente general del inmueble, destaca que es uno de dos resorts en Los Cabos que cuentan con el certificado de Calidad Ambiental Turística con nivel de desempeño 2 (NDA2), gracias a sus rigurosas prácticas de sustentabilidad y gestión ecológica.

Hotel Hacienda del Mar

“En el resort no usamos botellas de agua sino bebederos con agua Nordaq, para que la gente pueda llenar sus recipientes. Esta medida nos permite dejar de usar 200 mil botellas de plástico al año, en huella de carbono equivale a que un auto deje de recorrer 100 mil kilómetros”, comenta.

La noche es para los románticos y nada mejor que un par de copas y una cena en Pitahayas, uno de los restaurantes más emblemáticos de Los Cabos, que ofrece cocina fusión asiática-mexicana; también está Grill House, de cortes finos, o Tortugas, al pie de playa, con un “raw bar” que incluye atún, ceviches, tostadas y sashimis.

Hotel Hacienda del Mar

Estancia para dos personas en Hacienda Garden Room King: $5,582 pesos por noche

haciendadelmar.com.mx

Animalón by the Sea: conoce el restaurante flotante de Los Cabos

Se trata del primer restaurante flotante de Los Cabos, y está a cargo del chef Javier Plascencia, quien nos ofrece una experiencia culinaria única, en la que solo se emplean ingredientes locales a manera de homenaje a los productores y el estilo de vida de Baja California Sur.

Con una envergadura de 15 metros, ‘Animalón by the Sea’ es un bote con detalles de lujo en el que disfrutarás de un menú de 5 tiempos bajo el concepto “del mar a la mesa”. Siempre tendrá el maridaje perfecto con vinos de la región.

El recorrido romántico de tres horas inicia en la marina de Cabo San Lucas y podrás gozar de las hermosas postales del mar de Cortés. En ocasiones, la embarcación será escoltada por ballenas, delfines o leones marinos.

Foto: Animalón by the Sea

El menú, que cambia cada temporada, es un festival de sabores y texturas que complace a los más exigentes. ¡Esta vez tienen de aliados las filigranas culinarias de Oaxaca!

La bienvenida te la da un “amouse bouche”. Se trata de un elote baby a la mantequilla con queso istmeño y trufa negra. Acto seguido, llega a la mesa un kampachi en aguachile de naranja con aceite de hoja santa y cremoso de aguacate. Apenas te recuperas del éxtasis en boca, cuando te atacan los ñoquis de langosta con espuma de parmesano y caviar.

No hay límite para la creatividad en este restaurante flotante, que bien podría ser el Baratie de One Piece. De tercer tiempo presentan un pork belly con mole oaxaqueño, verdolagas y romeritos que se deshace en la lengua. Es el preámbulo al paraíso.

Lee también: Laguna de Santa María del Oro, el paraíso escondido dentro de un cráter

Cuando piensas que ya nada puede superar lo anterior hace su aparición el rey de la velada: un steak de rib eye en salsa Diane, acompañado de vegetales al grill, que te robará el aliento tras cada bocado del jugoso corte de res.

La conclusión de la obra gastronómica corresponde a una panacotta de coco con granita de naranja y crumble de chocolate blanco. Un postre tradicional, pero con un toque único que lo hace especial.

Costo del menú: 160 dólares por persona

Costo de maridaje: 52 dólares por persona

Reservaciones: animalonbythesea.com

Degustación de tequilas y mezcales en Los Cabos

Pasear por el centro de Cabo San Lucas de noche es deslumbrante, literalmente. Restaurantes y bares se iluminan de neón. El ambiente de fiesta lo contagia todo. Sin embargo, aún hay resquicios sin tanto bullicio, dignos para una velada romántica, justo como Santos Destilados.

Foto: Santos Destilados

Solo hay destilados de agave y la sala de degustación es íntima y bellamente decorada con madera. Probarás seis variedades de tequila y tres mezcales artesanales. El maridaje incluye chocolate, dulce de maguey, carnes frías, quesos, camarones y chapulines.

Ya sea que hagas un brindis cruzadito o recites el clásico “arriba, abajo, al centro y pa’dentro”, Santos Destilados es el oasis de los ‘agaveros’ de corazón.

Costo: desde $684 pesos por persona

Reservaciones: santosdestilados.com

Paddle surf, snorkel y picnic para parejas en Los Cabos

Si buscas una actividad con más acción, aventúrate a un paseo de dos horas sobre las olas cerca del “Fin de la Tierra”, una formación rocosa de aproximadamente 6 millones de años, el Arco de Los Cabos, el dedo de Neptuno y la ‘playa del amor’.

Foto: Cabo Nature

Peces, aves e incluso tortugas se muestran a simple vista, pero cuando te pones el visor para snorkelear en la roca del Pelícano, debajo del agua los colores de los arrecifes coralinos y de la vida submarina te conmocionan.

Pero el mar y el sol también agotan, por lo que al término de la aventura, en playa La Empacadora, te reciben con un reconfortante picnic compuesto por frutas frescas de la temporada y jugos para mitigar el calor y recuperar energía para seguir disfrutando de Los Cabos para enamorados.

Costo: desde $1,250 pesos por persona

Reserva: cabonature.com

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters