Desde hace un par de días, llegó a Puerto Vallarta el buque italiano Amerigo Vespucci, debido a que se encuentra en la segunda etapa de su gira mundial, misma que llegará a su fin en 2025.

Estará por pocos días en costas mexicanas, y los turistas que viajen a este destino de Jalisco podrán tomarse fotos y conocer el interior de esta nave que desde hace muchos años se ganó el título de 'la más bella del mundo'.

¿Cómo es el buque Amerigo Vespucci?

En 1925, la Regia Marina (antigua marina del Reino de Italia) encargó la construcción de 2 buques escuela, basados en un diseño del teniente general Francesco Rotundi, quien se inspiró en los navíos de guerra de fines del siglo XVIII.

Foto: Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta

El primero se construyó en 1928 y llevó por nombre Cristoforo Colombo. Ya no está en servicio, pues fue dado de baja tras la Segunda Guerra Mundial.

El otro fue construido en 1930 en el astillero de Castellamare di Stabia, Nápoles, y fue bautizado como Amerigo Vespucci, en honor al explorador y comerciante florentino quien, según una versión de la Historia, fue el primero en ‘descubrir’ el continente americano en los viajes que realizó junto con Cristóbal Colón.

Mide 101 metros de eslora (largo) y 15.5 metros de manga (ancho). Casi todo está construido de acero, con algunos recubrimientos en maderas de teca, roble, fresno y caoba.

Se compone de tres mástiles de hasta 50 metros de altura, de los cuales se despliegan 26 velas para propulsión, aunque el buque también cuenta con motores diésel.

Foto: Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta

Su casco (la estructura externa) está pintado de negro con dos franjas blancas que recrean un par de cubiertas de cañones como los barcos en los que se inspiró su diseño.

La popa y la proa tienen adornos intrincados que recrean hojas y flores cubiertas en pan de oro, y en la proa se encuentra un mascarón dorado de tamaño natural de Amerigo Vespucci.

¿Por qué se le conoce como la nave más hermosa del mundo?

El título a 'la nave más hermosa del mundo' le fue otorgado en 1962, cuando se cruzó con el portaaviones estadounidense USS Independence en el Mediterráneo.

Los militares estadounidenses lanzaron señales luminosas hacia el buque italiano, solicitando que se identificara. Se cuenta que los europeos respondieron “Buque Escuela Amerigo Vespucci, Armada Militar Italiana”, mientras que el comandante estadounidense contestó “son el barco más hermoso del mundo”.

Foto: Gobierno Municipal de Puerto Vallarta

Incluso, se cuenta que en 2022 volvió a navegar a un costado de otro portaaviones estadounidenses, el USS George HW Bush, que emitió un saludo y el comandante dijo que, después de 60 años, seguía siendo el barco más bello del planeta.

¿Se puede subir al buque Amerigo Vespucci en Puerto Vallarta?

Sí. La tripulación del buque estará dando recorridos guiados gratuitos desde hoy, 20 de junio, al 22 de junio en horarios de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

El gobierno municipal de Puerto Vallarta anunció que sea realizarán visitas en grupos de 50 personas, cada media hora.

En caso de no alcanzar lugar, se tendrá una fila de espera, aunque esto no garantiza entrada, pues solo serán liberados espacios en caso de que alguien cancele su visita o no asista.

Foto: Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta

La Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) destacó que, para todos aquellos que no puedan subir al navío, pero que quieran apreciarlo desde el muelle, el acceso será gratuito y podrán tomarse la foto del recuerdo.

En este caso, los horarios abiertos al público tendrán algunos cambios: el viernes 21 de junio, desde las 10:00 a.m. a las 12:30 p.m. y de las 3:00 p.m. a las 5:00 p.m., mientras que el sábado 22 será de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.

Para más información y reserva de lugares, hay que llamar a los teléfonos (322) 222 0923 y (322) 222 2147 o a través del Facebook Turismo y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta.

¿Cuándo parte el buque de Puerto Vallarta?

El buque Amerigo Vespucci arribó a Puerto Vallarta el pasado martes 18 de junio y zarpará el domingo 23 de junio, para continuar con su gira mundial.

