Si hay un lugar que está repleto de color, cultura e historia es Guanajuato. Característico por sus túneles, monumentos y callejones, es también uno de los estados con más leyendas.

En México, a muchos nos gusta escuchar tanto leyendas antiguas y actuales. Y las hay de todo tipo: de amor, de dioses y, por supuesto, de terror.

A continuación te contaremos algunas de las leyendas más famosas de Guanajuato, así que prepárate un buen cafecito o la bebida que prefieras.

Foto: Municipio de Guanajuato

El Callejón del Beso

Esta leyenda es quizá una de las más conocidas del estado de Guanajuato. Una historia llena de romance acompañada del clásico beso que dará suerte a las parejas.

Trata de un par de enamorados. Ana, una joven y bella doncella española de familia acaudalada que vivía en la casa del lado izquierdo; y Carlos, un joven apuesto y trabajador que apenas ganaba dinero para mantenerse y vivía en la casa del lado derecho. Sus casas estaban tan juntas que sus balcones casi podían tocarse.

Estaban enamorados. Así que todas las noches se veían a escondidas, cada uno en su propio balcón, pues el padre de Ana le había advertido que no permitiría que se casara con un peón por sus prejuicios sobre las clases sociales. Pero Ana pensaba que, al final, su padre aceptaría la relación.

Una noche, el padre sorprendió a los jóvenes en el balcón, por lo que llevó a Ana hacia el interior de la casa y entre insultos corrió a Carlos. Todo parecía haber terminado. La ventana de la joven ahora estaba tapada.

No pasó mucho tiempo para que el padre de Ana le retirara el castigo, con la condición de que no volviera a ver a Carlos. Pero la joven no podía ceder tan fácilmente, así que desobedeció y convenció al muchacho de que no había peligro alguno.

El padre de Ana comenzó a sospechar, por lo que una noche se escondió y esperó a que la joven apagara las luces para espiarla. El señor descubrió a su hija de nuevo con Carlos, así que enfurecido y sin decir nada apuñaló su propia hija.

Carlos apenas pudo darle un último beso a su amada, y como no pudo soportar lo que sus ojos estaban viendo, se quitó la vida. Desde entonces, el lugar es conocido como el Callejón del Beso, y se dice que quienes lo visitan en pareja deben besarse en el tercer escalón para tener 15 años de buena suerte.

Leer también: Qué aerolíneas mexicanas tienen descuentos para la tercera edad

Imagen: Archivo El Universal

La Llorona en los lavaderos del chorro

Las múltiples leyendas sobre la aparición de La Llorona son muy sonadas por todas partes, y San Miguel de Allende no es la excepción.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Guanajuato, en una época en que dicho municipio apenas comenzaba a ser habitado, muchas mujeres acudían a los lavaderos del chorro para lavar su ropa o sus trastes.

Por esa zona también pasaban algunos hombres que regresaban de trabajar o salían de las cantinas. Se cuenta que por las noches se podía ver a una mujer vestida de blanco, de cabello largo y negro, cuyo rostro era como el de una yegua.

Lo más escalofriante de ella era su grito de dolor y desesperación, el tan conocido "¡Aaaaaaaaaaay mis hiiiiijooos!". Así que pasar por los lavaderos del chorro por la noche ya no parecía tan buena idea.

Foto: Facebook San Miguel de Allende, Gto

Los monjes en el Puente del Fraile

Esta tenebrosa historia cuenta que en un camino a Celaya, antes de llegar a la salida de Guanajuato, existe un viejo puente que data del siglo XVI y guarda el recuerdo de una tragedia: el Puente del Fraile.

Y es que, según la leyenda, en este lugar Francisco Doncel y Pedro de Burgos, dos monjes franciscanos, caminaban con dos figuras del Cristo de la Conquista que entregarían en los templos de San Miguel El Grande y San Felipe Torres Mochas. Pero un grupo de chichimecas que andaba por el lugar evitó que lograran su cometido: asaltaron, asesinaron y crucificaron a los monjes, quedando intactas las figuras que llevaban.

Hoy se dice que en ese lugar se pueden ver los espíritus de los monjes y que, además, han ocurrido muchos accidentes automovilísticos debido a que ellos buscan cumplir el cometido que se les había encomendado antes de morir.

Ahora que ya conoces estas tres historias, ya puedes armar tu noche de leyendas con tu familia y amigos, acompañado de un buen pan de muerto, acompañado con un chocolate caliente.

Leer también: La leyenda de la flor de cempasúchil que debes conocer

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters