Lánzate a la expo de instalaciones y realidad virtual en Polanco

Puedes pararte junto a una jirafa de tamaño natural, observar el rostro de un oso polar formado con cristales y encontrarte cara a cara frente a un león. La exposición “Don't be sorry, do something”, en la galería Art Point Polanco, te hace conectar con estos animales, aunque los ejemplares reales no estén ahí.

Pero más que buscar tu asombro, la artista Karen Rumbos tiene el propósito de provocarte una reflexión sobre especies en riesgo y en peligro de extinción, así como las acciones que puedes realizar para preservar hábitats.

Foto: Itziadany



Qué puedes encontrar

Antes de entrar a ver la exhibición, una de las obras te recibe en la fachada de la galería, a través de un escaparate. Es el cuadro de un panda, pintado en blanco y negro y decorado con diamantina; está rodeado de plantas y bambús pintados en paredes blancas.

No pienses que, por su temática, la exhibición se sienta como una clase de escuela o como un regaño. Por el contrario, cada una de las obras va a cautivarte por su colorido, formas o texturas creativas. La idea es que sientas empatía y respeto por la naturaleza y el mundo animal, cuenta Karen Rumbos.

La muestra está repartida en tres pisos, e integrada por nueve cuadros sobre bastidor, tres murales, una instalación y la escultura de una jirafa hembra, representada en sus proporciones reales. La técnica es mixta: se utilizó la pintura al óleo, acrílico, resinas, madera y hoja de plata u oro, entre otros.

Foto: Cortesía

Cerca de cada obra, la artista colocó pequeños textos para dar contexto. Se utilizó información de la ONU y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Entre las piezas imperdibles, hay un cuadro dedicado al oso polar y su hábitat. Muestra un rostro animal cubierto con aproximadamente cinco mil cuentas de cristal checo. La habitación está forrada con pelaje de color blanco.

También destaca la instalación inspirada en la mariposa monarca y sus santuarios localizados en Michoacán. En un techo, Rumbos creó un ambiente formado con hojas secas, habitado por decenas de mariposas posadas sobre la vegetación. Mientras subes la escalera hacia el tercer piso de la galería, puedes apreciarlo. Las mariposas también cubren la pared, alrededor de la escalinata; si las figuras estuvieran colocadas al aire libre, las confundirías por completo con insectos auténticos.

Foto: Itziadany

La sección más colorida se encuentra en el tercer piso de la galería. Se trata de dos murales con fondo rosa, que tratan sobre los ecosistemas tropicales. Entre los muebles de una acogedora sala y las paredes de una pequeña terraza hay palmeras frondosas, monos, aves y mariposas de colores.

Foto: Itziadany

Para acompañar todas las piezas de la expo “Don't be sorry, do something”, las firmas de diseño Llave Maestra y Studio Roca colaboraron con mobiliario y objetos decorativos.

Lo que más impacta son las experiencias de realidad virtual. Con pietaje del documental “Nuestro Planeta”, se presentan dos breves clips. El primero muestra la naturaleza en todo su esplendor: desde el Polo Norte hasta la sabana africana, con leones que miran directamente hacia ti. El segundo te enfrenta con las consecuencias del calentamiento global, contaminación y explotación de recursos.

Te lo advertimos: el segundo videoclip te pone a sufrir por unos segundos. Pero esas imágenes, vistas de una manera tan cercana, tienen el poder de hacerte reconsiderar nuestra relación con el planeta.



DATOS ÚTILES

Cómo llegar

La galería Art Point Polanco se encuentra en la calle Séneca 53, a unos pasos de Presidente Masaryk. Está abierta de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde. La exhibición permanecerá hasta el 31 de diciembre.



Acceso

Asistir no tiene costo, ni tampoco necesitas hacer reservación.