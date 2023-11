El pueblo mágico de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, se caracteriza por sus bonitos bosques y su nuboso, frío y lluvioso clima. Ese escenario, aunado a la temporada de Día de Muertos, es perfecto para escuchar leyendas e historias en medio de las arboledas.

Pero no solo eso, pues para elevar las emociones y la adrenalina, también es perfecto para dar un recorrido nocturno en cuatrimoto y disfrutar de los bonitos paisajes poblanos. Entre hoy mañana, si estás por Zacatlán, disfruta de esta actividad.

¿Cómo es el recorrido nocturno de leyendas y cuatrimotos en Zacatlán?

Este tour nocturno en cuatrimotos lo organiza la agencia de turismo de aventura Zacatlán Todo Terreno. Comúnmente se realiza cualquier día del año, pero esta temporada han incluido un par de novedades que te adentran en el silencio y frío del bosque para escuchar algunas leyendas.

Foto: Zacatlán Todo Terreno

Si no tienes experiencia manejando cuatrimotos, no pasa nada. Al inicio, te darán una clase de manejo, una explicación de cómo hacerlo, qué sí y qué no hacer.

Lee también: Cuándo es el tour de Día de Muertos por el barrio de San Ángel

Empieza con un recorrido por el centro del pueblo mágico de Zacatlán para después adentrarte en el bosque. Hay que pasar por caminos de terracería, senderos semivírgenes habitados por tecolotes, ardillas y otros animales, así como árboles que, si tienes suerte, estarán rodeados de neblina y un ambiente misterioso.

A mitad de la aventura, llegarás a un punto donde te estará esperando una fogata. También habrá velas, flores de cempasúchil y papel picado. En ese lugar, se dispondrán algunos troncos que servirán como asiento para saborear un cafecito y un pan regional.

Foto: Zacatlán Todo Terreno

Más vale que no le temas a la oscuridad, pues a la par de diversas dinámicas, juegos y trivias, habrá personas encargadas de ponerte los pelos de punta al contarte leyendas de la temporada de Día de Muertos y de este bosque.

¿Cuándo es el recorrido nocturno de Día de Muertos en Zacatlán?

Si no tienes plan para sábado o domingo, y quieres vivirlo fuera de CDMX, Zacatlán Todo Terreno tiene hoy sábado y mañana domingo para vivir el tour nocturno en cuatrimoto por Día de Muertos.

Lee también: Casa Calavera en Reforma: el bar inspirado en Día de Muertos

Comienza a las 7:30 p.m. y dura aproximadamente 2 horas y media.

Foto: Zacatlán Todo Terreno

¿Cuánto cuesta el recorrido nocturno en Zacatlán?

El precio para esta experiencia es de $1,450 pesos por cuatrimoto Can-Am 450cc, ya sea para una o dos personas. Incluye tour guiado nocturno, fotos de recuerdo, fogata, leyendas, pan tradicional de la región, café de olla, bombones y algunas dinámicas sorpresa más.

Contacto

Más información en su página web: zacatlantodoterreno.com

En Facebook: ‘Zacatlán Todo Terreno’.

Whatsapp: (797) 109 6880.

Instagram: @zacatlantodoterreno.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters