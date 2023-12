El Bosque de Chapultepec tiene eventos durante todo el año y en esta época festiva no es la excepción. Hace poco se inauguró el Festival Turístico Navideño, el cual difunde la diversidad cultural del país, apoya a productores agroecológicos y artesanos de muchos estados.

En su primera edición, puedes adquirir regalos, probar la gastronomía de distintos lugares de México y disfrutar de varios espectáculos.

¿Cuándo es el Festival Turístico Navideño en Chapultepec?

El Festival Turístico Navideño dio inicio el martes 12 de diciembre y estará abierto hasta el domingo 17 de diciembre.

Foto: Facebook "Bosque de Chapultepec"

Sus horarios son de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días.

¿Dónde es el Festival Turístico Navideño en Chapultepec?

El festival se instaló en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Los stands con muestras nacionales turísticas de los estados se encuentran entre el Lago Mayor y el Lago Menor. Los demás puestos navideños están sobre la Gran Avenida, del Altar a la Patria a la Quinta Colorada.

Foto: Facebook "Bosque de Chapultepec"

¿Qué hay en el Festival Turístico Navideño en Chapultepec?

De acuerdo con Nathalie Desplas, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, participan más de 20 estados de la República mexicana.

Cada uno tiene su propio stand, decorado como si fuese una cabaña navideña (al estilo de los mercadillos europeos), en el que ofrecen artesanías y comida.

Foto: Facebook "Bosque de Chapultepec"

En otro corredor se muestran artículos y decoraciones artesanales navideñas, como las tradicionales esferas de Chignahuapan y Tlalpujahua.

Hay 2 escenarios para presentaciones musicales y de danza.

Las artesanías, la comida y otras expresiones culturales llegan a la Ciudad de México desde los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y otros más.

Cabe resaltar que la entrada es totalmente gratuita.

