Empire State estrena mirador a 381 metros de altura

El Empire State Building, en la ciudad de Nueva York, acaba de estrenar un mirador en su piso 102. Es un espacio con vista de 360 grados y ventanas de piso a techo, donde puedes caminar hasta el borde del famoso edificio. Se localiza en el piso más alto del rascacielos, a 381 metros del piso.

La construcción del nuevo mirador en el Empire State comenzó en enero de 2019, y abrió sus puertas oficialmente el 12 de octubre. Posee una estructura circular suspendida que es la más alta de su tipo en la ciudad. Gracias a sus características de diseño, el resto del edificio no cerró al público durante los trabajos de renovación.

Pero la experiencia comienza desde antes de pisar el observatorio. Para llegar hasta ahí, se instaló un elevador con paredes de cristal que avanza 16 niveles, desde la planta 86 a la 102; durante el ascenso obtienes vistas incomparables.

Otro estreno

En julio de este año se inauguró una exhibición interactiva en el segundo piso del Empire State. Cuenta la historia del icónico edificio y explica su lugar en la cultura popular.

Foto: Cortesía

Tiene una instalación que muestra los dedos de King Kong rompiendo la estructura para trepar. En las ventanas se aprecian los ojos del simio asomándose hacia el interior.



Otra sala del mismo piso ilustra cómo funcionan los elevadores (antiguos y actuales) del edificio. Hay un simulador.

Foto: Cortesía

Cuánto cuesta

Una entrada para visitar el mirador del piso 102 del Empire State tiene un precio de 65 dólares (mil 248 pesos) por adulto. Es un boleto combinado para acceder también al mirador del piso 86, que se encuentra al aire libre; es el más famoso y seguramente lo has visto en muchas películas y series de televisión, si es que aun no lo has visitado. Además, puedes conocer la nueva exhibición del segundo piso.

Foto: iStock

Cuando compras una entrada, te asignan un horario para acudir, pero aun así hay que hacer fila. Si quieres entrar a los miradores en menos de 10 minutos, puedes pagar un boleto VIP + Experiencia Express, que cuesta 103 dólares (mil 978 pesos).

Sitio web: esbnyc.com

Foto: iStock