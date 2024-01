En días recientes, The Wall Street Journal desarrolló y publicó un ránking de los mejores lugares del mundo para visitar en 2024. Hay destinos de todo el planeta, incluido uno de México.

Foto: Archivo El Universal

Este destino de México es uno de los 10 mejores lugares en el mundo para visitar en 2024

The Wall Street Journal analizó las últimas tendencias en cuanto a viajes, aperturas notables e itinerarios inmersivos y, en base a ello, eligió los mejores lugares para visitar en 2024, y el estado de Quintana Roo es uno de ellos.

La clínica de bienestar SHA, conocida por sus tratamientos de longevidad, abre en enero en Costa Mujeres, y a una hora al sur, el hotel Riviera Maya Edition en Kanai acaba de abrir en una reserva natural de 620 acres", menciona The Wall Street Journal en una pequeña reseña en la que explica las razones por las que Quintana Roo está en la lista.

Los mejores 10 destinos para visitar en 2024

Dentro de los 10 mejores lugares para visitar en 2024, se nombran ciudades y destinos de todo el mundo:

Malasia

Lamu, Kenia

Isla Kangaroo, Australia

Kyushu, Japón

Kansas City, Estados Unidos

Praga, República Checa

Buenos Aires, Argentina

Área de canoa de Boundary Waters Wilderness, Minnesota

Islas Baleares, España

Imagen: visittheusa.mx

Caribe mexicano, el mejor destino que puedes visitar

Quintana Roo es uno de los mejores lugares para visitar, no solo por sus increíbles playas o lugares emblemáticos como la isla de Holbox. De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el estado cuenta con "míticos cenotes, maravillosos ríos subterráneos, imponentes sitios arqueológicos y comunidades mayas que valen la pena explorar". El lugar cuenta además con tres aeropuertos, así que no tienes pretextos para no darte una escapada.

Si eres un apasionado de los viajes o simplemente quieres nutrirte más sobre historia, cultura y aventura, Quintana Roo es la mejor opción para ti y es por eso que te traemos un listado de los lugares que definitivamente, tienes que visitar.

Cancún

El destino es uno de los más conocidos en todo el mundo, y no es para menos, sus hermosas playas de arena blanca y el azul turquesa del mar hacen de este un paraíso icónico. En Cancún puedes practicar golf, buceo, snorkel, navegar en kayak o manejar una moto acuática. Sin dejar de lado que puedes acudir a alguna de las zonas arqueológicas de la región, como El Meco, El Rey, San Miguelito, entre otras.

Puerto Morelos

Se encuentra a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 30 minutos de Playa del Carmen. Al ser un pequeño pueblo de pescadores, este destino se ha vuelto de los favoritos para aquellas personas que buscan desconectarse un poco del mundo. Es la puerta de entrada a la Riviera Maya, a hoteles boutique de lujo y de gran turismo; además, aquí podrás iniciar la Ruta de los Cenotes, con más de 60 cavidades de este tipo, las cuales se encuentran conectadas a través del sistema de cuevas inundadas y semiinundadas más largo del mundo: el Gran Acuífero Maya.

Tulum

Otro de los destinos más famosos es el de Tulum, un pueblo mágico conocido por su emblemática zona arqueológica a la orilla del mar, la riqueza de su selva y sus 16 kilómetros de playas. Este lugar ofrece una experiencia de tranquilidad y relajación. Además, podrás moverte hacia muchos puntos turísticos a bordo del transporte más utilizado en la región: la bicicleta.

En Tulum hay excursiones para adentrarte en la selva y tener encuentros con comunidades mayas para aprender sobre sus costumbres y tradiciones.

