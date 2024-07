El Día Internacional del Reggae y el Día Internacional de The Beatles no son las únicas fechas para celebrar la música durante julio, pues también celebrará el Día Mundial del Rock, uno de los géneros más populares e influyentes del planeta.

Para festejar esta fecha, la productora Universal Music México y la Cineteca Nacional están preparando la proyección de una serie de conciertos y documentales icónicos de bandas emblemáticas del rock durante todo el mes.

¿Cuándo es el día Mundial del Rock?

El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, debido a la conmemoración del megaconcierto ‘Live Aid’ que reunió a agrupaciones y personalidades como Queen, U2, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who, Eric Clapton, Mick Jagger, David Bowie, Paul McCartney, entre muchos otros más.

Foto: Unsplash

El motivo de este evento fue el de recaudar fondos para ayudar a Somalia y Etiopía, países que en ese entonces atravesaban por una crisis de hambruna.

¿Qué conciertos se proyectarán en la Cineteca Nacional?

Si no pudiste asistir a ciertos conciertos emblemáticos o si tuviste la oportunidad pero quieres revivirlos, esta es una gran ocasión para hacerlo.

La banda ‘madre’ del heavy metal, Black Sabbath, revive en un documental su última presentación: The End of The End, un concierto de 2017 en Birmingham, Inglaterra.

Foto: Sectur CDMX

Para los fans de los Rolling Stones, disfrutarán de la proyección del Hyde Park Live, el último de los conciertos de su gira 50 & Counting, que celebraban los 50 años de la clásica banda británica.

Por su parte, The Cure tendrá un par de funciones especiales de aniversario: la primera del Live in Hyde Park de 2018 y la otra del Curætion-25: From There To Here From Here To There de 2019.

La música en inglés ‘culmina’ con el sexto disco en vivo de Queen, titulado Rock Montreal, grabado durante 2 conciertos que ofrecieron en dicha ciudad canadiense en el año 1981.

Foto: Cineteca Nacional

El rock en español también tendrá su espacio, especialmente con la banda mexicana Zoé, con la proyección del documental 'Panoramas', que comparte detalles de la gira que realizaron festejando sus 20 años de carrera.

¿Cuándo se proyectarán los conciertos en la Cineteca Nacional?

Las proyecciones se celebrarán en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional en distintas fechas durante julio:

The Rolling Stones, miércoles 10 de julio.

The Cure: Live in Hyde Park, el miércoles 18 de julio, y Curætion-25: From There To Here, el viernes 26 de julio.

Black Sabbath, viernes 19 de julio.

Queen. miércoles 24 de julio.

Zoé, miércoles 31 de julio.

las funciones comenzarán en punto de las 7:30 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la proyección de los conciertos?

La entrada a la proyección de los conciertos es totalmente gratuita, aunque habrá cupo limitado. El acceso se dará por orden de llegada hasta completar el aforo del espacio, por lo que te aconsejamos llegar temprano.

Contacto

Página web: cinetecanacional.net

Facebook: “Cineteca Nacional”.

Instagram: @cinetecanacionalmx

