El Metro es el medio de transporte público más utilizado en la CDMX. Tan solo en 2023 transportó en promedio a 3 millones 55 mil pasajeros diarios y 1,115 millones durante todo ese año, según datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Más allá de ello, el Metro es un símbolo de la capital, y también se ha convertido en un espacio donde es posible exhibir ciencia, arte y cultura, como el Túnel de la Ciencia en La Raza, el Museo del Metro en Mixcoac, la sala de cine en Zapata o los diversos murales y exposiciones en varias de sus estaciones.

Desde hace unos días, una nueva exhibición se incluyó a estas ‘atracciones’. Se trata de una exposición fotográfica de David LaChapelle, y aquí te decimos dónde puedes visitarla.

¿Quién es David LaChapelle?

Originario de Connecticut, Estados Unidos, David LaChapelle es considerado uno de los fotógrafos más influyentes y reconocidos de la actualidad.

Foto: Metro CDMX

En sus inicios, Andy Warhol le ofreció trabajo en la revista Interview Magazine y poco a poco su trabajo fue cubriendo numerosas portadas. Ha colaborado con marcas y artistas de talla internacional, como David Bowie, Kim Kardashian, Michael Jackson, Whitney Houston y muchos más.

Desde 2006, dejó el área comercial y se dedicó exclusivamente a la producción artística.

Se caracteriza por su estilo pop colorido con enfoque en la combinación del surrealismo e hiperrealismo. Constantemente involucra referencias religiosas de otros grandes artistas, la fantasía y críticas al consumismo y al mundo contemporáneo.

Foto: Metro CDMX

¿Cómo es la exhibición de David LaChapelle en el Metro de CDMX?

Inaugurada el pasado 4 de julio, la exhibición lleva por nombre ‘San Lázaro Iluminado’ y es la más reciente intervención artística de David LaChapelle (en colaboración con los estudios 212 Productions y Astrolab) en CDMX.

Es la primera vez en sus más de 4 décadas de carrera que lo hace en el transporte público.

Consiste en 26 obras a gran escala, que fueron tomadas de una serie anterior del fotógrafo llamada New World, producida entre 2008 y 2017.

Foto: Metro CDMX

En los vitrales de una estación del Metro, encontrarás trabajos como Behold, The Prophets and Teachers the Artists, You and I, Sparks of Light, Joy Even More! y varias más, todas con guiños a la religión, pues contienen reproducciones de Jesucristo, vírgenes y otros personajes y pasajes bíblicos.

Por cierto, actualmente no es la única muestra de LaChapelle en CDMX, pues desde inicios de mayo y hasta finales de julio, el Palacio de Minería de la UNAM expone ‘AMOR’, una colección de 89 fotografías del artista, de las cuales 82 están por primera vez en CDMX y 73 en México.

¿En qué estación de Metro está la exhibición de David LaChapelle?

Puedes encontrar la exhibición ‘San Lázaro Iluminado’ en la estación San Lázaro, específicamente en los ventanales del vestíbulo de la línea B.

Foto: Metro CDMX

Las autoridades del Metro no revelaron hasta cuándo estarán estas obras, pero puedes visitarlas en su horario operativo: lunes a viernes de 5:00 a.m. a 12:00 a.m.; sábados de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. y domingos y días festivos de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

