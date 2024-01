¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de Van Gogh?

No es necesario ir a Ámsterdam o a los grandes museos de arte europeos o americanos para adentrarte en la obra de Vincent Van Gogh. Tan solo debes dirigirte al centro de la CDMX, donde este mes tendrás la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva única.

Se trata de Van Gogh Dreams, una exhibición con proyecciones 360° con las obras y momentos más importantes del artista. Te decimos cómo es, qué ver y cuánto cuesta entrar.

¿Qué hay en la experiencia inmersiva de Van Gogh?

A partir del 27 de diciembre, Van Gogh Dreams llegó a la CDMX. Se trata de una experiencia inmersiva desarrollada por la empresa Sensea Immersive, de los creadores de “Tiburones: una aventura inmersiva” en el Bosque de Chapultepec.

Foto: Sensea Immersive

Multisensorial y repleta de tecnología, esta exhibición te adentrará en la vida de Van Gogh, sus pinturas y los lugares en donde estuvo, los cuales influyeron en su actividad artística.

Con ayuda de réplicas en gran formato, impresiones de alta calidad y proyecciones 360° grados en las paredes y pisos de sus diversas salas, te adentrarás a los cuadros más famosos del pintor, como si te hicieras pequeño y “saltaras” en ellos para recorrerlos.

Al mismo tiempo, visitarás sitios clave en la vida del artista, tales como Países Bajos, Arles, Saint Rémy y Auvers-sur-Oise.

También hay una experiencia en realidad virtual con costo extra. Esta actividad visita el famoso cuarto de Arlés, en Francia, donde Van Gogh pintó algunos de sus cuadros.

Foto: Sensea Immersive

Al final, no olvides visitar la tienda de souvenirs con muchos artículos relacionados al “loco de pelo rojo”.

¿Dónde está la experiencia inmersiva de Van Gogh?

Van Gogh Dreams está dentro del Palacio Metropolitano, con dirección en calle Tacuba #15, colonia Centro, en pleno Centro Histórico de la CDMX, muy cerca de Bellas Artes, el Palacio Postal, Palacio de Minería y el Museo Nacional de Arte.

Puedes llegar en transporte público, utilizando el metro. La estación más cercana es Allende, de la línea 2 (azul), aunque también puedes bajar en Bellas Artes, de la misma línea.

Foto: Sensea Immersive

¿Cuáles son los horarios de la experiencia inmersiva de Van Gogh?

Abierto todos los días. De lunes a jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con última entrada a las 5:30 p.m. Viernes y sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y último acceso a las 7:30 p.m. Domingos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y última entrada a las 5:30 p.m.

Van Gogh Dreams estará disponible durante todo el mes de enero, aunque aún no hay fecha específica de clausura.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de Van Gogh?

La entrada a Van Gogh Dreams varía según el día que visites la experiencia inmersiva. De lunes a jueves es de $180 pesos para adultos; de viernes a domingo tiene un costo de $200 pesos.

Foto: Sensea Immersive

Para adultos mayores de 65 años y niños entre 4 y 13 años, la tarifa es de $160. Para menores de 3, es posible que la entrada sea gratuita, pues el beneficio está limitado a un boleto por cada entrada pagada.

La experiencia en realidad virtual tiene un costo extra de $35 pesos. Únicamente en taquilla.

Contacto

Boletos en mexico.sensea.show

Facebook: ‘Sensea México’.

Correo: hola@sensea.show.

