¡Ya tenemos el cartel oficial del Festival Coachella 2025! Este evento reunirá lo mejor del rock, electrónica, pop, hip-hop y música latina. Pero más allá de preocuparte por tu look, tienes que apartar tus entradas ya que “vuelan” rápido.

El festival se realiza en el Valle de Coachella, dentro del desierto de Colorado, al sur de California, Estados Unidos. ¿Quieres ir armando tu presupuesto? Sigue leyendo.

¿Cuánto cuestan las entradas al Festival Coachella 2025?

De acuerdo con el cartel difundido en redes sociales, la edición 2025 del Festival Coachella contará con la participación de Lady Gaga, The Marías, Lisa, Charli XCX, Post Malone, Zedd, Junior H, Clairo, Eli Brown, Benson Bonne y muchas agrupaciones más.

Serán días de intensa actividad, pues se realizará durante dos fines de semana: el primero abarcando el 11, 12 y 13 de abril, mientras que el segundo está programado para el 18, 19 y 20 del mismo mes.

De acuerdo con el sitio coachella.com, la preventa comenzó este viernes 22 de noviembre a las 11:00 horas (hora del Pacífico). Tienes que registrarte en el sitio para comprar tus entradas.

Festival Coachella 2025. Foto: Instagram @coachella

Para que calcules tu presupuesto, te desglosamos los costos de las entradas, hospedaje y transporte actualmente enlistados en el sitio web:

Costo de los pases

Admisión general

Fin de semana 1: a partir de $649 dólares / $13,290.35 pesos.

Fin de semana 2: a partir de $549 dólares / $11,242.53 pesos.

Entrada general, paquete de 4

Fin de semana 1: a partir de $589 dólares / $12,061.65 pesos.

Fin de semana 2: a partir de $539 dólares / $11,037.74 pesos.

Entrada general + transporte

Fin de semana 1: a partir de $729 dólares / $14,928.60 pesos.

Fin de semana 2: a partir de $679 dólares / $13,904.69 pesos.

Personaje

Fin de semana 1: a partir de $1,399 dólares / $28,648.99 pesos.

Fin de semana 2: a partir de $1,199 dólares / $24,553.35 pesos.

Festival Coachella 2025. Foto: Instagram @coachella

Costo del hospedaje

Camping en coche: a partir de $160 dólares / $3,276.51 pesos.

Camping preferido para coches: a partir de $390 dólares / $7,986.49 pesos.

Camping en primera fila preferido para coches: a partir de $480 dólares / $9,829.53 pesos.

Camping con coche motorizado: a partir de $590 dólares / $12,082.13 pesos.

Camping La Campana / 1 Queen: a partir de $2,400 dólares / $49,147.66 pesos.

Camping La Campana / 2 Twins: a partir de $2,400 dólares / $49,147.66 pesos.

Camping La Campana / 2 Queens: a partir de $3,300 dólares / $67,578.03 pesos.

Camping La Campana / 4 Twins: a partir de $3,300 dólares / $67,578.03 pesos.

Acampar en tienda de campaña: a partir de $160 dólares / $3,276.51 pesos.

Tienda de campaña lista para usar: a partir de $650 dólares / $13,310.82 pesos.

Estacionamiento para acompañantes en campamentos: a partir de $209 dólares / $4,279.94 pesos.

Paquetes de acampada

Lake Eldorado Lodge + entrada general para 2: a partir de $3,423 dólares / $70,096.85 pesos.

Lodge Lake Eldorado + VIP para 2: a partir de $4,563 dólares / $93,441.98 pesos.

Carpa Lake Eldorado + entrada general para 4: a partir de $4,476 dólares / $91,660.38 pesos.

Tienda de campaña Lake Eldorado + VIP para 4: a partir de $6,816 dólares / $139,579.35 pesos.

Campamento de safari: a partir de $10,000 dólares / $204,781.90 pesos.

Festival Coachella 2025. Foto: Instagram @coachella

Costo del transporte

Vuelo: si viajas desde CDMX tendrás que llegar a Tijuana.

En Aeroméxico, el costo del vuelo (ida y vuelta) va de los $2,734 pesos a los $3,317 pesos (incluyendo impuestos) ambos sin escalas; mientras que en VivaAerobus el costo del vuelo (ida y vuelta) va de los $2,604 a los $3,257 (incluyendo impuestos), este último con escala en Guadalajara.

Al llegar a Tijuana deberás desplazarte hacia Coachella Valley. Si rentas un auto, además del costo de este servicio, deberás pagar por cruzar el Cross Border Express (CBX) que en su viaje redondo tiene un costo aproximado de $37.95 dólares / $777.41 pesos. Considera que puede aumentar por la afluencia.

Otra opción para llegar al Coachella Valley es contratar el servicio de transporte que el mismo festival ofrece en su portal. Tiene un costo de $150 dólares / $3,071.73 pesos; se trata de autobuses lanzadera con rutas exclusivas para garantizar un viaje más rápido hacia y desde el Festival.

