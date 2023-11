¿Cuándo zarpará el crucero temático de Taylor Swift?

Taylor Swift está por estrenar una nueva faceta con la ‘era’ turística… aunque no oficialmente. Ya sea que te consideres swiftie o conozcas a alguien que lo sea, esta experiencia temática a bordo de un crucero te interesará.

Sí, lo leíste bien. Se está ‘cocinando’ un itinerario en barco por el Caribe que incluya actividades y un concepto afín a la cantautora, productora, directora, actriz y empresaria estadounidense. Hasta el momento, esto es lo que sabemos.

¿Por qué hacer un crucero de Taylor Swift?

La idea surgió de la agencia de viajes Marvelous Mouse Travels, que comenzó operaciones en el verano de 2014. Principalmente, ofrece servicios turísticos en parques temáticos y cruceros por Estados Unidos, el Caribe y otros destinos.

Foto: Royal Caribbean International

Actualmente, según su sitio web, cuenta con más de 275 asesores en Estados Unidos. Precisamente fueron 3 de ellos quienes tuvieron esta idea. Sus nombres son Jessica Malerman, Nicole Rivera y Shelby Reyes.

Se cuenta que, al estar en el crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean para una capacitación, las 3 chicas hablaban sobre qué cosas les eran afines y con las que se pudiera organizar un crucero. Curiosamente, Jessica vestía una camiseta de Taylor Swift y fue ahí donde encontraron ese match, por lo que la idea surgió y cobró fuerza a tal grado de que Royal Caribbean ha confirmado que, desde Marvelous Mouse Travels, están organizando este viaje temático.

Cabe destacar que fue creado por fans para fans. Es decir, no está ligado oficialmente a Taylor Swift o alguna empresa que la represente.

Foto: Royal Caribbean International

¿Cuál será la ruta del crucero de Taylor Swift?

La ciudad de partida será Miami, Florida. De ahí, pasarán por la isla privada de Royal Caribbean en el Caribe, llamada CocoCay y visitarán la capital de Bahamas, Nasáu.

En total, será un itinerario de 4 días y 3 noches a bordo del barco Allure of the Seas, uno de los cruceros más grandes del mundo con capacidad para 5,500 pasajeros. Cuenta con un parque acuático interactivo; tirolesas; espectáculos musicales y teatrales; gran cantidad de bares, restaurantes y mucho más.

¿Qué habrá en el crucero de Taylor Swift?

Cabe destacar que el Allure of the Seas contará con su programación de shows y actividades normal, pero Marvelous Mouse Travels está diseñando un programa de experiencias para quienes quieran unirse.

Foto: Royal Caribbean International

Aún no están detallados al 100%, pero buscan que las swifties se reúnan y celebren en el mar con cocteles, sesiones de intercambio de pulseras de la amistad (como en los conciertos), trivias especiales y fiestas de baile.

Por supuesto, las noches de karaoke no faltarán y se espera que los códigos de vestimenta sean parecidos a lo que las swifties acostumbran llevar a los conciertos.

¿Cuánto cuesta un viaje en el crucero de Taylor Swift?

Los precios inician desde 1,573 dólares en cabinas de doble ocupación. Incluye comida y bebidas básicas, aunque el costo puede ascender dependiendo de la categoría de cabinas u otros complementos como espectáculos y actividades.

Si eres swiftie de hueso colorado, más vale que reserves de una vez. La idea inicial era ocupar 50 cabinas para este viaje, pero tras dar a conocer la temática, ya hay más de 199 habitaciones que han sido reservadas.

Foto: Royal Caribbean International

¿Cuándo zarpará el crucero temático de Taylor Swift?

De acuerdo al itinerario del barco Allure of The Seas, zarpará desde Miami el día 21 de octubre del 2024, un día después de que Swift culmine la última de tres presentaciones en dicha ciudad.

Contacto

Mantente atento o atenta a más actualizaciones en la página marvelousmousetravels.com

En Facebook: ‘Marvelous Mouse Travels’.

