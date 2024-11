Existe un país cubierto de nieve y hielo con temperaturas que pueden descender a los -60ºC durante la mayor parte del año.

Si quieres saber más sobre este helado territorio, en Destinos te lo contamos.

Groenlandia. Foto: Pixabay

Leer también Puerto Vallarta: cuándo empieza la temporada de ballena jorobada

Este es el país con el invierno más largo

Los países con climas fríos son el destino predilecto de muchos turistas que desean escapar del calor y disfrutar paisajes repletos de nieve. Pero este territorio es el extremo de todo: no se siente el cambio de estación porque sus habitantes viven en un eterno invierno.

Se trata de Groenlandia, una enorme isla ubicada entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico. Gran parte de este país registra temperaturas mínimas de -10ºC; mientras que la zona norte puede llegar hasta los -40ºC.

Groenlandia. Foto: Pixabay

Incluso durante los meses más cálidos (que son de junio a agosto), Groenlandia no supera los 10ºC, según explica el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

Este clima se debe a dos factores: la presencia de grandes masas de hielo en las aguas que rodean la isla y el hecho de que se encuentra en el Círculo Polar Ártico. Ello contribuye a que la región atraviese un invierno perpetuo, pues predomina el clima polar y subártico.

¿Qué hacer en Groenlandia?

¿Fan del frío? Los escenarios de Groenlandia, cubiertos por una gruesa capa de hielo, permiten vivir experiencias únicas: senderismo en las montañas, caminatas sobre un glaciar... En Ilulissat, la tercera ciudad más grande del país, hay expediciones en zodiacs para admirar impresionantes icebergs y hacer avistamietos de ballenas.

También se organizan expediciones para observar animales en tierra, como focas o zorros árticos.

Gran parte de las aguas de Groenlandia se ven cubiertas de icebergs. Foto: iStock

En la misma ciudad, puedes tomar un paseo en trineo jalado por perros husky. Este medio de transporte es muy popular en la cultura inuit, un pueblo originario que habita en las tundras árticas de Groenlandia, Alaska y Canadá.

Si la adquieres en la plataforma Viator, esta experiencia tiene un costo aproximado de 500 DKK, que en pesos equivalen a $1,428.41 pesos.

Por otra parte, la agencia de viajes Epic Day ofrece expediciones a Groenlandia con actividades como paseos a Nuuk, Sisimiut y Kangerlussuaq; en esta última podrás observar auroras boreales y hacer hike panorámico. El paquete tiene un costo de $191,283.77 (incluyendo el hospedaje).

Aurora boreal. Foto: Pixabay

Leer también Qué habrá en Christmas In The Park de Six Flags México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters