Caribe mexicano lanza campaña para reactivar el turismo

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) presentó su campaña “Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos” para reactivar el turismo e impulsar su gradual recuperación en el estado, después de la pandemia de Covid-19.

“Lo mejor de dos mundos” (The Best of Two Worlds) es una campaña de promoción para el mercado mexicano y de Estados Unidos, en una primera fase (después llegará a Europa y Sudamérica), cuya finalidad es atraer de nuevo a los turistas a Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres, Cozumel y Costa Maya.

Para Darío Flota, director general del CPTQ, la reactivación de esta industria será un proceso gradual, que de poco a poco se irá estabilizando.

La campaña —que es una iniciativa del destino, sin la participación del gobierno federal— muestra la cultura, las bellezas naturales y otros atractivos de Quintana Roo: sus cenotes, zonas arqueológicas, la selva, extensas playas, los restaurantes, parques, escenarios idílicos para bodas y hoteles románticos. Todo esto para atraer al viajero convencido de que el Caribe mexicano es el lugar ideal para “relajarse, desconectarse y para invertir en su bienestar”.

Como introducción, caribemexicano.travel muestra todo lo que ofrece el estado, desde Chetumal hasta Holbox. El sitio oficial, comenta Flota, también redirigirá a plataformas de asociaciones de hoteles como VenAlCaribeMexicanox2 (que será lanzada el 15 de junio), donde se podrán encontrar promociones.

Es un hecho que ahora viajaremos bajo nuestro propio riesgo, pero los destinos deben garantizar, si quieren atraer turistas, un mínimo de riesgo de contagio mediante protocolos bien diseñados. Por eso, la nueva campaña de Quintana Roo, asegura Flota, irá acompañada de información publicada en redes sociales sobre las medidas que se estarán implementando en hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos para evitar contagios y para reaccionar oportunamente ante síntomas sospechosos de los visitantes.

En cuanto los procesos de sanitización y distanciamiento social en los destinos turísticos, existe un estándar básico que establece la Secretaría de Turismo, aprobado por la Secretaría de Salud. En el Caribe mexicano, muchas empresas exceden los requisitos y criterios básicos, como Xcaret, asegura Darío Flota.

Además, Cancún será uno de los cinco destinos turísticos en el mundo en recibir el Sello de Seguridad Global otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y respaldado por la Organización Mundial de Turismo.

El próximo lunes los cinco centros turísticos seleccionados —Cancún, Sevilla, Barcelona, Portugal y Arabia Saudita— tendrán una reunión para establecer los detalles y el uso de este sello.

Qué pasará en los hoteles

Los hoteles abrirán, de acuerdo con Flota, el 8 de junio. No todos estarán listos para su reapertura ese día, pero la estimación del CPTQ es que más de la mitad ya estarán listos, incentivo para que lleguen más vuelos y las agencias de viaje tengan qué vender. El parque Xcaret, por ejemplo, que es un referente en la Riviera Maya y Cancún, tiene previsto abrir las puertas el 15 de junio.

Darío Flota aclara que estas reaperturas estarán sujetas a modificaciones dependiendo de las indicaciones de las autoridades de salud, entre otros factores.

Los hoteles han formulado sus propios protocolos y desarrollado varias estrategias. Prácticamente todos exceden el requerimiento mínimo, asegura Flota. “Una sola cadena hotelera ha tenido más de 145 cambios en sus protocolos”.

Los huéspedes deben estar preparados para los cambios. El director del CPTQ enumera algunas acciones que los alojamientos ya están contemplando para modificar la interacción con su clientela y reducir al mínimo el riesgo de contagio del Covid-19, como: “la toma de temperatura, el desarrollo de aplicaciones para atender al huésped manteniendo el distanciamiento; en sus restaurantes se eliminarán seguramente los menús impresos; se modificarán los procesos del room service; en los cuartos desaparecerán algunas cosas, como el block de notas, la pluma, algunas alfombras; en las playas y albercas habrá menos mobiliario; y, en los buffets, es probable que haya más personal para servir los platillos, se cambiarán las instalaciones para proteger los alimentos o se darán porciones individuales”.

Qué pasa con los vuelos

El CPTQ prevé que del 1 al 7 de junio, si todo marcha bien, la mayor parte de las aerolíneas ya estará operando en el Caribe mexicano.

Por el momento, “tenemos más del 90% de pérdidas en vuelos. El aeropuerto de Cancún está operando al 6% de su capacidad”, explicó Flota. “En un día estamos teniendo 20 vuelos, de los cuales 13 son nacionales y siete internacionales”.

Cruceros

“No tenemos claro cuando va a poder recuperarse la industria de cruceros”, confiesa. En Quintana Roo, este segmento también ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Los más afectados son Cozumel y Mahahual. El año pasado se recibió a 7.1 millones de cruceristas, de los cuales 5.3 llegaron a Cozumel y el resto a Mahahual.

“Afortunadamente, nuestra temporada alta corre de octubre a abril del siguiente año”, así que se espera una recuperación para entonces, aunque no será del 100%.

Qué pasará

Los competidores de esta región de México son todos los destinos del Caribe, pero ninguno tiene fecha de reapertura todavía.

“El área del Caribe será la que más gane por el temor del mercado norteamericano que planeaba viajar a Europa o a Asia; así será por lo menos en los primeros meses. Todos los destinos de esta región son la gran opción para ese mercado”.

El destino difícilmente aspira a alcanzar el 90% de ocupación al final del año, la temporada más alta de todas. Tal vez se logre entre 60% y 70%, calcula Darío Flota. Lo que es un hecho es que se verá una mejora mes a mes. “Probablemente nos llevará todo 2021 en recuperar lo que teníamos en 2019”, dice. Una gran ayuda e indicador para que eso ocurra sería la aparición de la vacuna.