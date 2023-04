¡La primavera ha llegado! Aprovecha que la sensación térmica va en ascenso y busca sitios para sacarle el máximo provecho a la temporada mientras te consientes. Anímate y pasa la tarde en alguna de las mejores terrazas de la CDMX.

Si te gustaría disfrutar del atardecer, mirar la ciudad desde las alturas y deleitar a tu paladar con platillos exquisitos y bebidas refrescantes, estás en el lugar correcto. Traemos para ti 5 terrazas de la ciudad para vivir una experiencia increíble, cada una con su estilo y esencia.

Terraza Supra

Esta terraza nace bajo la idea de enaltecer la gastronomía, así que si buscas consentir a tu paladar, esta es una opción que te encantará. El lema de Supra es ser no solo un lugar para celebrar, sino una celebración misma de la vida, por lo que se enfoca en que sus visitantes tengan una experiencia completa en donde disfruten y deleiten todas sus amenidades.

Foto: Terraza Supra

Supra ofrece una experiencia sensorial para sus visitantes, al entremezclar elementos idóneos para pasar una tarde inolvidable, entre ellos, distinguidas piezas de arte, música de diferentes géneros y una amplia oferta en platillos y bebidas.

Para ir abriendo el apetito, este lugar cuenta con 32 platillos, ideales para botanear entre cada cóctel, como sus clásicas patatas bravas medio oriente, o bien, optar por un plato fuerte, como su especial Sfiha, compuesto por un pan árabe con carne de res y cordero, a la plancha; acompañado de cebolla morada encurtida, chutney de cilantro y salsa tahini.

Este rooftop se encuentra en Avenida Álvaro Obregón 151, último piso, de la colonia Roma Norte. El horario de martes a viernes es de la 1:00 p.m. a la 1:00 a.m. y sábados y domingos de las 11:00 a.m. a la 1:00 a.m. Si deseas más información, revisa su página oficial en el siguiente link: supraroma.com.

Terraza Turkana

Una terraza famosa por ser considerada la casa del jazz en la Condesa, en donde podrás disfrutar de maravillosas pistas musicales, mientras consientes a tu paladar. Si te agrada este particular género musical, tienes que conocer Turkana, ideal para disfrutar tardes soleadas con coctelería gourmet y platillos de cocina internacional.

Foto: Turkana Bar & Exotic Pub

Uno de los principales distintivos de este lugar es su música en vivo con diferentes opciones dependiendo el día de la semana, en donde puedes escuchar Jazz, Blues y Bossa Nova.

La decoración de Turkana es totalmente artística, por lo que hay una amplia gama de obras con influencia en el arte africano y polinesio. La recomendación por excelencia para asistir a esta terraza es que te mantengas al tanto de sus redes sociales para no perder algún evento que te pueda interesar, pues suelen manejar días temáticos, como sus clásicas “Noches de Son Cubano”.

Podrás visitar esta terraza en Av. Nuevo León 100, colonia Hipódromo en la Condesa. Su horario es de lunes a domingo de las 08:00 a.m a las 11:30 p.m. También puedes reservar al (55) 5564 2214; no olvides mantenerte al pendiente de su Instagram para conocer todas sus temáticas, los encuentras como @Terraza_Turkana.

Hotel Parque México

Si te encanta la primavera por sus resplandecientes jacarandas, tienes una visita obligada en la terraza del Hotel Parque México, ya que este recinto está rodeado por estas pintorescas flores con su color violeta que se mete por todos los rincones.

Foto: Hotel Parque México

Esta joyita de la Condesa es un referente de la gastronomía y mixología de la CDMX, en donde podrás hacer un recorrido por las tradiciones culinarias que fusionan sabores y texturas, ideales para degustar cocina mexicana contemporánea, mientras te tomas un mezcalito o una copita de champagne.

La terraza de Hotel Parque México cuenta con música en vivo de martes a sábado, en donde podrás disfrutar de una amplia variedad musical, desde un buen jazz, hasta un pegajoso son cubano, todo después de las 8:30 p.m. y hasta las 11:30 p.m., también abren lunes y domingos de las 08:00 p.m. a las 10:00 p.m.

Podrás encontrar el Hotel Parque México en Av. México 133, Col. Hipódromo en la Condesa. Si deseas hacer una reservación u obtener mayor información, puedes entrar a su página oficial en parquemexico.mx/restaurante-terraza-hotel-parque-mexico-ciudad-de-mexico/.

Terraza Calacas

En Terraza Calacas te espera una tarde acompañada de música agradable, platillos deliciosos y bebidas refrescantes, lo mejor de todo es que disfrutaras una vista envidiable del centro de la ciudad, pues este recinto se ubica en el fascinante ombligo de la CDMX, por lo que podrás apreciar sus icónicos paisajes.

Foto: Terraza Calacas

Seguro más de una vez has recorrido las famosas calles del Centro Histórico de la ciudad, pero ¿qué tal admirarlas desde las alturas? Deja que Calacas te sorprenda con su oferta en coctelería, ideal para aquellos paladares exigentes, en donde se incluyen bebidas clásicas, un listado de tragos tradicionales y, para quienes desean probar un fragmento de lo que compone a esta terraza, también están “los de la casa”.

El piropo más recurrente de este sitio es atribuido por su imponente vista, en donde tendrás una visión de 360 grados desde cualquier punto de la terraza. Tampoco podemos dejar de lado sus ya clásicas catas de mezcal, por si te animas. Toma en cuenta que tienen horario matutino, por si buscas un desayunito desde el cielo.

Terraza Calacas se ubica en República de Guatemala 30 en el Centro Histórico de la CDMX. El lugar está abierto de las 10:00 a.m. a las 11:00 p.m., los desayunos son de las 10:00 a.m. a la 1:00 p.m. y abren de martes a domingo. Para reservar hay que llamar al (55) 2076 4150.

Madre Café

Una terraza casi recién salidita del horno, aunque en un lugar que esconde una larga y significativa trayectoria de fondo, ya que Madre Café empezó a operar como terraza en el 2021; sin embargo, este recinto es una casona del siglo XX, ubicada en el centro de la colonia Roma, por lo que la arquitectura es un aderezo especial para el concepto del lugar.

Foto: Madre Café

“La casa de Orizaba”, que es el nombre de esta casona, data del año 1920, así que si eres fan de la historia y de las piezas arquitectónicas antiguas, este recinto te impresionará, pues en él converge la esencia mística de aquella época, al mismo tiempo que se incorporan elementos modernos para hacer tu estancia inolvidable.

Madre Café es una terraza que fusiona tardes fuera de lo convencional, con la esencia del hogar. Aquí podrás disfrutar de una atractiva carta de coctelería, así como desayunos completos, postres y otros antojitos. Este sitio está rodeado por un patio central, repleto de flores que iluminan el sitio, por lo que tiene una vista asombrosa que impacta a sus comensales.

Si deseas visitar este lugar, debes dirigirte a la calzada Orizaba 131, ubicada en la colonia Roma Norte, su horario es de 8:00 a.m a 1:00 p.m de martes a jueves. Si quieres realizar una reservación u obtener más información, visita su página oficial en madre-cafe.com/madre-rooftop/.

