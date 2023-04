¿La rutina te tiene estresado y necesitas relajarte a como dé lugar? Arma tu escapada para estas vacaciones de Semana Santa. No necesitas ir muy lejos para disfrutar de la naturaleza ya que cerca de la Ciudad de México puedes encontrar encantadoras cabañas con todo incluido.

Si lo que estás buscando es descanso y reconectar con la naturaleza, te proponemos una selección de 5 cabañas cerca de CDMX en donde podrás olvidarte de todo y simplemente disfrutar. Así que a empacar.

Antes de darte la lista te recomendamos que verifiques los precios del destino, ya que pueden variar por temporada, impuestos, tarifas extras, entre otras cuestiones. Asimismo aconsejamos armar un presupuesto determinado, con la finalidad de no hacer un hoyo a tu cartera.

¿Qué es una cabaña todo incluido?

Existen muchos tipos de cabañas, pero estas en especial son lugares para las personas que buscan alejarse de la urbanización y pasar un momento rodeado de naturaleza al puro estilo rústico. Pero no te preocupes, tienen electricidad, baños completos privados, chimeneas y más.

Según el lugar que decidas visitar, las cabañas pueden contar con piscina privada, WiFi, área de juegos, tours, talleres, comidas, bebidas, fogatas, entre otras amenidades. Algunas tienen capacidad para solo dos personas mientras otras reciben a toda la familia, incluidas nuestras mascotas.

Pinochueco

Lo interesante de este lugar son las cabañas que se encuentran suspendidas en los árboles. Cuentan con una habitación, un tapanco, una cama matrimonial, baño privado, calentador, estancia, toallas, cobijas, agua caliente, parrilla, minibar, asador de carne y tienen una capacidad de dos a cuatro personas.

Cabañas Pinochueco se localiza a 40 minutos de Ciudad de México, en Punta del Bosque, la zona alta que rodea Huasca de Ocampo, Pueblo Mágicodel estado de Hidalgo.

Ahora que, si le temes a las alturas, también cuentan con chalets, cabañas al nivel del piso, perfectas para unas 16 personas, eso sí, no cuentan con WiFi, pero sí hay cobertura de compañías telefónicas.

Este lugar permite la entrada de mascotas, en las cabañas suspendidas solo se acepta un perro o gato.

Para hacer la reservación se tiene que enviar un mensaje a su Instagram o Facebook. Otra opción es comunicarse con ellos por medio de WhatsApp al 77 11 98 11 13, donde podrás conocer la disponibilidad para las fechas en que quieras visitarlos. Posteriormente te pedirán realizar un depósito y, por último, tienes que enviar el comprobante del pago como confirmación.

Rancho Viejo en Temascaltepec

Este lugar se encuentra a las faldas del Pacífico-Sur del Nevado de Toluca, Estado de México, y se localiza a una hora y media de CDMX.

Es una zona natural privada de desarrollo turístico que tiene cabañas de madera con dos camas king size, comedor, calefacción, terraza, sala y dos baños.

Rancho Viejo es un destino donde se realizan retiros espirituales, eventos sociales y reencuentros con la naturaleza.

Las cabañas están a un costado del hoyo 9 del campo de golf, a la vez tienen una vista maravillosa de la reserva natural. Pero, además de esa opción, también cuentan con área de camping y actividades de senderismo, ciclismo, cabalgatas, fogatas, entre otras.

Para reservar, te puedes contactarlos por correo (contacto@ranchoviejo.com.mx) o por el teléfono: 52 55 55 20 00 22.

El rancho se ubica en en el kilómetro 45.5 de la carretera Toluca-Temascaltepec, en Edomex; para más información accede a su sitio web https://www.ranchoviejo.com.mx/

Hotel Rodavento en Valle de Bravo

Que la palabra hotel no te saque de cuadro, las 46 habitaciones son en realidad cabañas inmersas en un bosque, con un increíble diseño interior y una arquitectura amigable con el medio ambiente. Lo anterior se debe a que los cuartos se encuentran suspendidos en plataformas y cada una de ellas están separadas para dar intimidad.

Cuentan con servicio a la habitación, una amplia terraza, un lago, spa, área para infantil, campo de tiro con arco, rappel, área de pesca, stand up paddle, rutas para bici, cabalgatas, pared de escalada, sauna, área de relajación, entre otras actividades que puedes disfrutar en un ambiente totalmente seguro.

Para reservar necesitas entrar a su sitio web https://reservations.easy-rez.com/v2/hotel-rodavento/es/availability, donde encontrarás diversas opciones. En caso de necesitar ayuda, puedes comunicarte al teléfono 55 52 92 50 32 o por el correo: reservaciones@hotelesrodavento.com

Casa de los Cuatro Vientos en la Sierra Gorda de Querétaro

La Casa de los Cuatro Vientos tiene una hermosa vista de la Sierra Gorda de Querétaro. Dispone de lujosas cabañas tipo loft, donde podrás apreciar la naturaleza con confort y seguridad. Son para cuatro personas.

Ofrecen cocina equipada, baños completos privados, terraza, dos camas individuales, una cama queen size, comedor, agua caliente y área de asador.

Para realizar una reservación deberás verificar las fechas disponibles a través de su cuenta de Facebook, Instagram o por WhatsApp 52 14 42 74 85 25 5. Después debes solicitar una cotización; de estar interesado tendrás un plazo de 24 horas para realizar el depósito y enviar el comprobante de pago al correo casa.4.vientos@gmail.com. Cuando recibas la contestación significa que está confirmada tu estancia.

No cuentan con servicio de WiFi; se prohíbe fumar dentro de la cabaña; no se aceptan mascotas; la leña no está incluida, te costará 150 pesos extra; también puedes solicitar servicio de aseo durante tu estancia, pero el precio es de 200 pesos.

Te recomendamos que lleves tus alimentos y bebidas, aunque si te falta algo puedes encontrarlo en las tiendas cercanas al pueblo de Pinal de Amoles.

BosqueCielo en Huasca de Ocampo

BosqueCielo cuenta con cuatro cabañas minimalistas con techo de cristal para observar el cielo nocturno. La habitación tiene cama matrimonial, terraza, sala, baño, minibar, cocina equipada y parrilla eléctrica. Si decides salir, puedes realizar senderismo, paseos a caballo, hacer una fogatada y mucho más.

La capacidad por cabaña es de dos a seis personas. Es pet friendly.

Tienen una casa tipo chalet con espacio para 14 personas que cuenta con jardín, fogata, chimenea, asador, juegos infantiles, sala de televisión, WiFi, cocina equipada y estacionamiento para 5 autos.

Para reservar deberás comunicarte por teléfono al 55 27 32 76 70 o desde su sitio web vivehuasca.com/book-a-room donde te brindarán la información que necesites.

BosqueCielo se localiza en Quinta André, Ranchería Bermudez, enHuasca de Ocampo, Hidalgo.

