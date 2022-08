5 lugares para pasar un día entero con tu perro en CDMX

Si eres de las personas que, en la primera oportunidad, buscan salir a pasear con su perro, no dudes en armar un plan para consentirse ambos y compartir un día inolvidable. Te presentamos algunos de los mejores sitios en Ciudad de México para que los disfruten al máximo: desde parques, restaurantes pet friendly y ¡el primer lugar con comida gourmet exclusiva para perros!

Un día con tu perrhijo: ¿dónde llevarlo a pasear en CDMX?

El desayuno es lo más importante

En Frëims desayunarás como rey. Waffles, huevitos, sándwiches y diversos tipos de desayuno son servidos mientras descansas en su terraza con tu compañerito de cuatro patas. Ubicado en Avenida Ámsterdam 62B Hipódromo, CDMX.

Abren los lunes de 9:00 am a 6:00 pm; martes, miércoles y domingo de 9:00 am a 10:00 pm y jueves a sábado de 9:00 am a 11:00 pm.

Foto: Facebook/Frëims

Un rico paseíto

Sabemos que a ellos les encanta jugar, correr y socializar con otros perritos. Parque La Mexicana en Santa Fe es su lugar ideal para que sean felices. Dispone de tres áreas. dos divididas por tamaño de perros (pequeñas y medianas/grandes), así como un área de entrenamiento.

Los aros y demás plataformas de juego harán que se divierta y consuma toda la energía. Pero ojo, igual hay piletas de agua donde se pueden refrescar y descansar.

Abierto todos los días de 5:00 am a 9:00 pm. La dirección es Avenida Luis Barragan 505, Santa Fe, Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. ¿Lo mejor? ¡es GRATIS!

Foto: Cortesía Edy Jactthar

¿El chaparro tiene hambre pero tú no?

Aunque no lo creas (o sí), ya existe un restaurante que sirve comida gourmet exclusivamente para los perritos. Se llama Pet House y se localiza en la calle Alberto Zamora 110, cerca del centro de Coyoacán.

Consiéntelos con una amborguesa, una petza, un jocho, nuggets, papas a la canesa y postres como las dognas, heladogs y el can cake. Incluso, puedes armar una caja con 5 opciones. Para rematar, cuentan con juguetes sintéticos y comestibles.

Foto: Facebook/Pet House México

Si quiere seguir de pata de perro, también hay vida nocturna

Si se te atraviesa la sed de la mala y estás con tu perrito, hay un lugar ideal. Hop The Beer Experience 2 se encuentra en Avenida Cuauhtémoc 870, Narvarte Poniente, Benito Juárez.

Ofrece más de 52 tipos de cerveza, así como botana, hamburguesas, pizzas, alitas y postres. Igual hay agüita y salchichas para los perrhijos megaconsentidos. Eso sí, ¡mídete!, pues ellos no serán tu conductor designado.

Foto: Facebook/Hop The Beer Experience

Un plan más tranqui

El alcohol puede sustituirse con un cafecito por las noches en compañía del Firulais. Para eso existe Café Ruta de la Seda, en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, Prolongación Ayuntamiento 110, Coyoacán.

Ofrecen productos orgánicos y se autonombran la primera pastelería orgánica del país; el concepto gira en torno a la idea eco-pâtisserie. Además, es totalmente pet friendly.

El horario es de 8:00 am a 10:00 pm de lunes a domingo.

Desde una mañana relajada hasta el copeo nocturno puedes pasarlo con tu mejor amigo peludo. ¿Qué esperas para consentirlo y consentirte?

