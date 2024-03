Enclavado en las altas montañas del centro de Veracruz, con el Pico de Orizaba o Citlaltépetl de custodio, el pueblo mágico de Orizaba cuenta con una gran variedad de atractivos.

Desde 2015 forma parte del programa “Pueblos Mágicos” y, desde entonces, es uno de los lugares que ha impulsado y creado más actividades. Por ese motivo, te recomendamos 5 actividades imperdibles en este lugar.

1. Conoce el nuevo mirador de cristal de Orizaba

En febrero pasado, se inauguró la “Atalaya de Cristal”, un imponente mirador con piso de cristal en el punto más alto del Ecoparque Cerro del Borrego. Se trata de un pasillo volado de 15 metros de longitud, en forma de herradura. Está hecho completamente de vidrio y se encuentra a 312 metros de altura.

Foto: Ayuntamiento de Orizaba

Las vistas son fabulosas. Podrás apreciar, a lo lejos, el Pico de Orizaba, la Cueva del Águila y prácticamente toda el área urbana del pueblo mágico. Por cierto, al entrar al mirador, tendrás que quitarte los zapatos y colocarte unas bolsas especiales para proteger el cristal.

Puedes subir de 2 maneras: haciendo senderismo por el cerro o en teleférico. En el primer caso, tendrá un costo de $50 pesos. Si te subes al teleférico, el boleto incluye ambas atracciones. Abre todos los días de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

2. Casavegas, la experiencia medieval de Orizaba

Vive el mundo de los reyes, princesas, brujas, hechiceros y leyendas en Casavegas, un complejo turístico inspirado en la época medieval que abrió a finales de 2022. Tiene un gran castillo y algunas aldeas tematizadas.

Foto: Orizaba Travel

Como atractivos, conoce el Museo de la Tortura, con una muestra de los instrumentos utilizados para este fin; el Torneo de Caballería y espectáculos de danza; una zona gastronómica en El Castillo y otra de bebidas en El Arrabal; artesanías y shows en el Pueblo Saudita; una muestra de una aldea ibérica en El Toboso y hasta un pueblo gitano donde hay presentaciones artísticas, como el de las hechiceras. En este complejo también puedes acceder a estas atracciones: tirolesa, tiro con arco, lanzamiento de hachas, al Planetario Orizaba, al Parque de los Dinosaurios, al Nido de Dragones y al Parque de las Sonrisas.

La entrada cuesta $100 pesos por persona e incluye el Museo de la Tortura, el Nido de Dragones, espectáculos, el Parque de los Dinosaurios, la tirolesa, tiro con arco, el lanzamiento de hachas y el Parque de las Sonrisas. Abre de jueves a lunes de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. Todos los días en mismos horarios durante temporada vacacional.

3. Explora el parque temático de dragones de Orizaba

“Nido de dragones” es un nuevo parque temático inspirado en estas criaturas mitológicas. Se encuentra en las faldas del Cerro de Escamela y forma parte de Casavegas.

Foto: Ayuntamiento de Orizaba

Se trata de un recorrido por senderos escarpados, miradores y puentes colgantes en las faldas de la montaña, donde se instalaron 11 esculturas robotizadas que miden de 3 a 12 metros de altura. Al ser uno de los atractivos de Casavegas, el acceso viene incluido en el boleto general.

Abre de jueves a lunes de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. En temporada vacacional todos los días en los mismos horarios.

4. Sube al impresionante teleférico de Orizaba

Regresamos al Ecoparque Cerro del Borrego, donde se construyó el teleférico de Orizaba, atracción única en su tipo en Veracruz. Se trata del cuarto teleférico más largo del país y el segundo más alto, pues recorre 917 metros a una altura máxima de 320 metros.

Foto: Ayuntamiento de Orizaba

Cuenta con 6 cabinas, 3 de ida y 3 de regreso, con capacidad para 6 personas en cada una. Viaja a una velocidad de 4.5 metros con vistas panorámicas del pueblo mágico y de los cerros que lo rodean, incluido el pico más alto de México: el Citlaltépetl. Se aborda a espaldas del Palacio Municipal.

El costo del boleto redondo es de $100 pesos por persona. Incluye acceso a la Atalaya de Cristal. En temporada regular, abre de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados y domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. En vacaciones, de lunes a domingo,de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

5. Lánzate por un tobogán de montaña en Orizaba

En el Cerro de Escamela también se encuentra una atracción única en México: un tobogán de montaña que fue construido por la empresa Wiegand Sports GmbH, especializada en la fabricación de montañas rusas alpinas.

Foto: Ayuntamiento de Orizaba

Recorre 650 metros y baja aproximadamente 53 sobre una ladera. Pasa por diversas curvas y giros, pudiendo alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Consta de 20 carritos, cada uno para un máximo de 2 personas. Recorrerlo te llevará de tres a ocho minutos, dependiendo del manejo del freno y la velocidad que decidas llevar.

Subir al tobogán cuesta $90 pesos por persona. Funciona todos los días de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

