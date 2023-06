¿Qué tal si le das de regalo un viaje a Las Vegas para celebrar el Día del Padre? Vive con él experiencias que ya son todo un todo un clásico, algunas más son novedosas o incluso excéntricas. Te damos 10 ideas para que armes un buen plan y lo disfruten juntos.

¿Cuáles son las 10 mejores atracciones en Las Vegas para llevar a papá?

1. MSG Sphere, la nueva atracción de Las Vegas

Foto: Madison Square Garden Company

Pueden esperar un poco y viajar en septiembre, cuando abrirá una de las atracciones más esperadas de Las Vegas. Frente al hotel The Venetian, MSG Sphere será la estructura esférica más grande del mundo, con miles y miles de luces led que proyectarán imágenes. Habrá conciertos, teatro inmersivo, encuentros deportivos...

Su tecnología dirigida a la visualización y sonido envolventes se estrenará con una residencia de la banda irlandesa U2, la cual regresará a los escenarios el 29 de septiembre con un concepto audiovisual llamado “UV Achtung Baby Live at the Sphere”. Si tu papá era chavo a mediados de los ochenta e inicios de los noventa, le va a encantar.

2. The Neon Museum

Foto: Jeremy Thompson. Flikr

Uno de los distintivos de Las Vegas son sus luces neón adornándolo todo: marquesinas, entradas de hoteles, casinos, bares…

Cuando esos letreros son reemplazados o algún establecimiento cierra, se llevan a The Neon Museum para restaurarlos, exhibirlos y contar una historia.

Son verdaderas piezas de arte de luz y de color. En unos 15 mil metros cuadrados se muestra una parte importantísima de la ciudad, por lo que es ideal para papás que visitan Las Vegas por primera vez o tienen mucho tiempo sin ir.

neonmuseum.org

3. TB12 Body Coach, entrena al estilo de Tom Brady

Para papás que aman mantenerse en forma, en el hotel Wynn se imparte un programa completo de experiencias exclusivas enfocadas en el bienestar, entre estas, TB12 Body Coach, de una empresa dedicada a la salud holística, modelada e inspirada en el régimen de entrenamiento del mismísimo quarterback de la NFL, ni más ni menos que Tom Brady.

Foto: TB12 Body Coach

Se basa en una serie de hábitos diarios saludables en cinco pilares: flexibilidad, nutrición, hidratación, movimiento y aptitud mental. La atención de las sesiones es innovadora y personalizada, conectando a las personas una a una con expertos en entrenamiento.

En su Encore Juice Bar se sirven tentempiés nutricionales, batidos y suplementos también del plan TB12.

4. Jalisco Underground

El restaurante está inspirado en una tequilería de Ciudad de México con la esencia de Jalisco, sin perder el toque de una lujosa experiencia de Las Vegas. Algo raro, ¿no?

Foto: Jalisco Underground

Ubicada en Resorts World, justo debajo de Wally’s Wine & Spirits, Underground Jalisco presume una buena coctelería con destilados, inspirada en los tradicionales sabores mexicanos.

Papá podrá disfrutar de la cultura del tequila mientras prueba etiquetas de alta gama y tragos artesanales inspirados en la cuna de esta bebida.

Hay música, DJ y presentaciones en vivo.

Instagram: @jaliscoundergroundofficial

5. Topgolf para los papás que creen que el golf es aburrido

Foto: Topgolf

Jugar golf con vistas del horizonte es posible en este centro de entretenimiento, con espacios para practicar tiros de un modo divertido y realista a través de la tecnología. En Topgolf también puedes comer, beber y bailar.

Los tiros se ejecutan en un campo delimitado con sensores que rastrean y califican el lugar en donde caen las pelotas sin tener que llevar palos, ya que aquí hay de todo tipo.

Las experiencias se adaptan a cualquier nivel de juego, por lo que papá no requiere ser experto. Tiene un escenario para conciertos, zonas acuáticas con cabañas y espacios para eventos.

Instagram: @topgolflasvegas

6. Carversteak para lucirte el Día del Padre

Foto: Carversteak

Si el presupuesto no es problema, en este restaurante papá puede satisfacer todos sus antojos carnívoros o veganos a otro nivel.

De hecho, en 2022 fue nombrado el mejor steakhouse de Las Vegas por Las Vegas Weekly.

El Carversteak propone una degustación de cuatro platos acompañados con el clásico whisky The Macallan. El menú creado por el chef ejecutivo Daniel Ontiveros y el mixólogo Francesco Lafranconi es para ocho comensales.

carversteak.com

7. Caviar Bar para buenos drinks en Las Vegas

Puro placer es lo que se experimenta al probar alguno de los cocteles de Caviar Bar. Pídelo a la hora de la comida o del ‘drink’.

Foto: Caviar Bar

Es imposible comer o beber sin antes tomarle una foto a tu platillo o trago. Todo es obra del chef Shaun Hergatt, galardonado con una estrella Michelin.

Su menú se centra en platillos como la ternera wagyu australiana con mantequilla de miso y setas japonesas, los ñoquis elaborados a

mano con crema de parmesano y cebollino, o el pollo jidori servido con verduras de temporada en una deliciosa salsa de queso de cabra y finas hierbas.

caviarbarlv.com

8. FlyOver, sobrevuela el planeta sin salir de Las Vegas

Foto: FlyOver Las Vegas

“Sobrevuela” asombrosos paisajes y lugares emblemáticos de todo el mundo, a bordo de un asiento instalado en una plataforma que se mueve según las imágenes proyectadas en una enorme pantalla esférica de más de 15 metros de ancho.

Todo este show va acompañado de efectos especiales multisensoriales en 4D, como viento, niebla y aromas específicos de cada sitio que visites. Sabrás que estás en el océano gracias a una suave brisa, o que vas a toda velocidad por el viento que pega en tu rostro.

Las experiencias se titulan así: ‘FlyOver in Las Vegas’ (recorres lugares como El Gran Cañón, Lake Tahoe o Las Vegas Strip), ‘Wonders of the American West’, ‘Iceland’ y ‘Windborne: Call of the Canadian Rockies’.

flyoverlasvegas.com

9. Allegiant Stadium, conoce la casa de los Raiders

Foto: Allegian Stadium

El Allegiant Stadium, la impresionante casa de los Raiders de la NFL, está abierta los días en los que no hay partido o concierto para ofrecer tours guiados a cargo de anfitriones expertos.

Ellos te conducen por las áreas ultraexclusivas de este vanguardista estadio, como las suites y clubes privados, la cabina de transmisión de televisión, la sala de prensa y los vestidores. Seguramente, tú y tu ‘jefe’ se tomarán la foto junto a la antorcha conmemorativa de Al Davis, quien fuera dueño de la franquicia.

Hay una experiencia ‘Drink and a View’ que incluye una bebida o refrigerio y vistas únicas para la selfie del recuerdo. No importa si tu papá le va a otro equipo, si es fan de la NFL seguro le encantará esta visita.

allegiantstadium.com

10. Area15: experiencias inmersivas y fantásticas

Foto: Area15

Por fuera parece un enorme bunker de paredes sobrias. Por dentro, Area15 es un distrito de arte y entretenimiento con experiencias inmersivas armadas con estímulos visuales, sensoriales y cognitivos.

La entrada es gratuita, pero hay que pagar por cada experiencia.

Cuenta con restaurantes, bares y tiendas, así que es ideal para que toda la familia se divierta en conjunto o por separado.

area15.com

GUÍA DEL VIAJERO

Vuelos a Las Vegas

VivaAerobús, Volaris y Aeroméxico vuelan directo a Las Vegas con precios que pueden ir de los $6,000 a los $10,000 pesos en viaje redondo, dependiendo del horario, la época del año y, por supuesto, la demanda.

Cuándo viajar a Las Vegas

Aunque en fin de semana hay más vida en Las Vegas, viajar entre lunes y jueves no es mala idea porque todos los días hay algo que hacer y podrás disfrutarlo sin tanta gente alrededor. Además, en estos días los hoteles son mucho más económicos, incluidos los de lujo.

Hay fechas especiales, como el 15 de septiembre o Año Nuevo, en las que es difícil conseguir una reservación.

Foto: Stephen Leonardi. Unsplash

Transporte público

Las Vegas tiene un buen transporte público que pasa por todos los puntos de interés. Descarga la app rideRTC para ver horarios y precios. Un pase de tres días cuesta alrededor de 20 dólares y es la opción más económica para moverse por la ciudad.

Una paseo económico

El Downtown Las Vegas, además de ser el corazón histórico de esta ciudad, tiene opciones para divertirse durante la noche de manera gratuita, como la gran pantalla colocada en el techo de Fremont Street, donde puedes ver unos minutos de música

de diferentes artistas, como Coldplay o Linkin Park, mientras caminas o te tomas fotos o una cerveza.

Dónde dormir

También hay opciones de hospedaje de diferentes categorías. Por ejemplo, puedes encontrar noches por menos de $1,000 pesos en el Excalibur Hotel Casino, en el corazón del Strip, y en el Plaza Hotel & Casino, en el downtown. Si quieres algo más de lujo, en el Wynn Las Vegas hay opciones desde $5,000 pesos por noche.

