Zlatan Ibrahimovic será el presidente de la Kings World Cup: "No extraño el futbol, el futbol me extraña a mí”

Mientras más nos acercamos a la fecha del mundial de la Kings League, que se celebrará del 26 de mayo al 8 de junio de 2024 en México, se van dando a conocer algunas sorpresas de lo que será el magno evento.

Hoy se dio a conocer que Zlatan Ibrahimovic, será el presidente de la primera edición de la Kings World Cup. Durante la transmisión del Tercer tiempo, en el que estaban Gerard Piqué y todos los presidentes de los equipos se dio el anunció de que sueco será el rey del mundial.

El exjugador de equipos como Barcelona, PSG y el Ajax, entre otros, aseguró durante su presentación que él no extrañaba y que no conocía a los jugadores así como a los presidentes de los equipos, pero que todos sí lo conocían.

“He ganado más de 30 títulos. He marcado más de 500 goles y no hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos el futbol, el futbol me echa de menos a mí. Soy el mejor, Soy el rey de los reyes”.

Algunos de los presidentes como DjMaRiiO, de Ultimate Móstoles, lo invitó a su equipo, pero la respuesta de Zlatan fue concreta: “Primero haré una prueba y veré si soy suficientemente bueno”.

Del mismo modo y en tono sarcástico, aseguró no conocer a ningún creador de contenido: “Yo no los conozco a ninguno de ustedes, pero ustedes sí saben quién soy yo. Estoy emocionado por ser el presidente de la primera edición de la Kings World Cup”.

Ibrahimovic aseguró que vendrá a México: “Sí, iré a México. Nos divertiremos mucho”, finalizó el máximo goleador histórico de la selección de Suecia.

