Memo Ochoa no es el único portero mexicano con más de mil goles en contra

Guillermo Ochoa superó la línea de mil goles en contra. Desde luego, dicho récord se convirtió en motivo de discusión para quienes consideran que su carrera está sobrevalorada y muchos lo atacaron por creer que fue el primer mexicano en recibir esa cantidad de anotaciones.

Sin embargo, no es cierto. El canterano americanista no es el único y por ende no fue el primero en alcanzar esta cifra.

Los históricos guardametas mexicanos Oswaldo Sánchez y Óscar Pérez también superaron los mil goles en contra; sin embargo, ninguno de ellos jugó en Europa y de hecho, llegaron a esa cifra incluyendo sus partidos en Selección Mexicana, a diferencia de Ochoa, que logró este récord únicamente en clubes.

No obstante, Ochoa sigue siendo el portero mexicano con más goles en contra en la historia y al estar en el peor equipo de la Serie A y estar activo en Selección Mexicana, todo indica que la marca aumentará.

¿CUÁNTOS GOLES RECIBIERON GUILLERMO OCHOA, OSWALDO SÁNCHEZ Y ÓSCAR PÉREZ?

Guillermo Ochoa: 1013 (en clubes) 150 (en Selección)

1013 (en clubes) 150 (en Selección) Oswaldo Sánchez: 900 (en clubes) 102 (en Selección)

900 (en clubes) 102 (en Selección) Óscar Pérez: 975 (en clubes) 52 (en Selección)

