Zague explota contra los 'líderes' de la Selección Mexicana: "La generación actual no transmite"

La Selección Mexicana de Jaime Lozano disputará este martes un partido muy importante ante Honduras por el boleto de la Copa América en el Estadio Azteca.

Un encuentro en el que buscará mejorar la presentación del equipo en Tegucigalpa y con ellos buscar una comunión con los aficionados.

Situación que consideró difícil Luis Roberto Alves 'Zague', quien ante los recientes repudiados se lanzó contra los hombres del Tricolor, asegurando que no motiva al público.

"Nosotros hemos criticado y siempre su respuesta es que no ganamos nada. Pero nosotros de la cancha a la tribuna transmitimos, algo que esta generación no. La gente no nos abucheaba y si eso pasaba nos callábamos", comentó en el programa 'En Caliente'.

El exjugador de las Águilas del América, agregó que consideró desmedida la celebración de la Copa Oro, asegurando que no es un parámetro para el futbol internacional.

"Nosotros ganamos ganamos un chorro de Copas Oro y no es un parámetro y festejaron", finalizó.