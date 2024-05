Yosgart Gutiérrez reveló una pelea que tuvo con Jesús Corona: "Si quieres unos madrazos nos los damos ahorita"

Durante muchos años, Yosgart Gutiérrez y Jesús Corona fueron los porteros principales de Cruz Azul. Compartieron vestidor y habitación en las concentraciones previas infinidad de ocasiones, aunque una vez, estuvieron cerca de llegar a los golpes por un malentendido.

En un episodio de su podcast 'El RePortero', Gutiérrez compartió con Christian “Chaco” Gimenez la anécdota en la que se peleó con el actual portero de Tijuana durante una pretemporada.

"Nos hicieron un asadito antes y ahí hubo una que otra fría (cerveza) y cuando llegamos a la hora de la cena justo yo estaba sentado y el buffet estaba atrás de mi. Yo estaba con Rogelio Chávez, Fausto Pinto, estabas tú (Chaco Giménez) y justo pasa por atrás de mi Chuy y yo suelto una risa, no sé qué dijo Rogelio que me reí y Chuy pensó que yo me reía de él" contó Yosgart.

"Me empezó a pegar en el hombro y cada vez me pegaba más fuerte hasta que me paré y le dije: ¿cuál es tu pinche pedo? (...) Ahí nos empujamos, nos separan y ya después cada quien se va a cenar, hasta que terminamos, se para, me la vuelve a hacer de pedo y le digo: 'Chuy, si te quieres dar unos madrazos nos los damos ahorita en la habitación'" agregó.

🥊 Yosgart Gutiérrez cuenta el día en que casi se va a los golpes con José de Jesús Corona en una pretemporada de #CruzAzul. Se puso mala copa nuestro "Chuy". 😅



📹 Joya de vídeo del @El_Re_Portero. pic.twitter.com/ym3LD1ld6y — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) May 4, 2024

Por el altercado, los excompañeros de Cruz Azul tuvieron que separarlos y los dos porteros tuvieron que cambiarse de habitación para evitar mayores problemas.

Finalmente, Yosgart y Chaco coincidieron que el temperamento de Corona es bravo, pero que al día siguiente siempre pedía perdón y todo volvía a la normalidad.

