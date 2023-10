Las WTA Finals Cancún siguen causando polémica debido al estadio y cancha donde se está realizando el torneo, Aryna Sabalenka desde el sábado se quejó de la WTA por no tener listo el inmueble con anticipación, mensaje que reiteró este domingo y lunes.

"Es una falta de respeto para las jugadoras por parte de la WTA, este no es el nivel que espero en las WTA Finals", comentó tras la victoria ante Maria Sakkari 6-0 y 6-1.

La bielorrusa, actual número 1 del mundo, utilizó sus redes sociales para seguir expresando su inconformidad con el tour femenil.

#Video ¡ESTÁ MOLESTA! 🤯 Aryna Sabalenka se queja de no contar con la cancha central para entrenar el tiempo necesario, "Este no es el nivel para las WTA Finals" 🎾🇲🇽 pic.twitter.com/ofo2brWf6g — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 28, 2023

"Estoy contenta por haber sido capaz de permanecer concentrada esta noche, superando estas condiciones y jugar bien, pese a esto, debo decir que estoy decepcionada con la WTA y la experiencia que hemos tenido con las WTA Finals", escribió Aryna en su cuenta de Instagram quien aseguró esto "es una falta de respeto y la mayoría (de las tenistas) lo hemos sentido así".

Sabalenka compartió que "no me siento segura moviéndome sobre esta cancha durante mucho tiempo, la pelota no pica del todo bien, esto no es aceptable para mí en una situación donde hay tanto en juego".

Aunque dejó claro que las críticas son para la WTA no para los mexicanos.

"Me gustaría dejar claro mi aprecio para los organizadores, para quienes ayudaron a construir la cancha en el último minuto, sé perfectamente que no es su error, quiero dejarlo claro, tampoco lo es de los fanáticos mexicanos que han venido a vernos a los cuales amo", se lee en su cuenta de Instagram.

Aryna Sabalenka se expresó contra la WTA / Foto: Especiales

WTA responde a las críticas de Aryna Sabalenka

La WTA en esta ocasión ya se manifestó respecto a los distintos mensajes que ha dado Aryna Sabalenka tanto en las conferencias de prensa de las WTA Finals, como en sus redes sociales.

El tour descartó que la cancha central presente irregularidades por construirlo en poco tiempo, además, señaló que han trabajado pese a las lluvias que se registran en la sede.

"El equipo ha trabajado ardua y rápidamente en medio de los retos climáticos para asegurar que el estadio y la cancha cumpla los más estrictos estándares", informó WTA.

La organización puntualizó que "estamos contentos de recibir las Finales de la WTA en Cancún por primera vez y trabajamos duro para construir un estadio para que se enfrenten las ocho mejores jugadoras y los equipos de dobles”.

