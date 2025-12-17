Vuelve el Nacional de Primera Fuerza

Después de muchos años, la natación mexicana vuelve a tener un verdadero Campeonato Nacional de Primera Fuerza, un certamen que permite identificar con claridad a los equipos y clubes más importantes del país.

Desde el domingo y hasta hoy se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Natación 2025, en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey, con la participación de 481 nadadores de 135 clubes. Acuática nelsonvargas asiste con 56 de sus mejores deportistas.

Esta competencia marca un punto de inflexión para la natación mexicana, gracias a la nueva Federación, que apuesta por la organización y la competencia de alto nivel, reuniendo a lo más destacado de la disciplina.

Tras las dos primeras jornadas, Estado de México ANV se consolida como el mejor equipo del país y marcha con paso firme rumbo al campeonato nacional, liderando el medallero, al sumar cuatro oros, dos platas y dos bronces; confirmando su hegemonía.

En la primera jornada, se impuso un nuevo récord mexicano, por parte de Andrés Puente Bustamante, en los 200 metros pecho, con un tiempo de 2:05.52 minutos.