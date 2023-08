VIDEO: Jinete recibe beso de la dueña del caballo luego de ganar una carrera histórica

El jinete Sean Kirrane este fin de semana se proclamó campeón de la carrera del Grupo 1 en el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes y lo hizo arriba del caballo Live in The Dream, resultado que festejó la dueña del caballo dándole un beso en la boca.

Se trata de Jolene De’ Lemos, propietaria del caballo quien en el video que circula en redes sociales se le observa emocionada y su primera reacción es tomar el rostro de Kirrane para besarlo.

El jockey ganador del Ebor Festival, Sean Kirrane, recibe un beso de Jolene, la propietaria de Live In The Dream. pic.twitter.com/Xefe8JROnw — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) August 27, 2023

Dicha acción sorprendió al propio jinete y a los espectadores, de hecho, el esposo de Jolene De’Lemos se encontraba a escasos besos cuando ocurrió el beso.

Al finalizar el beso Sean Kirrane sólo sonrió ante las cámaras.

“Aún no lo he asimilado en absoluto, todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero pasar por esa línea fue toda una sensación frente a caballos muy serios”, dijo el jinete de 23 años.

Sean Kirrane es originario de Dublín, Irlanda y a lo largo de la carrera fue el dominador absoluto.

“Quería demostrar que soy un verdadero velocista de alto nivel y tengo que dar las gracias masivamente a los propietarios por mantener la fe en mí principalmente”, expresó.

La victoria de Sean Kirrane no sólo se queda en el tema deportivo, ya que se hizo acreedor a un premio económico 353 mil euros.

